Magnicharters suspende vuelos programados por dos semanas

La aerolínea Magnicharters anunció este sábado la suspensión de los vuelos programados por dos semanas.

A través de redes sociales, pasajeros afectados captaron el momento en que personal del Aeropuerto Internacional de Cancún dio a conocer la suspensión de operaciones por parte de dicha aerolínea, luego de que aparentemente los empleados no se reportaron a trabajar.

Sugirieron a los afectados que se contactaran con la propia aerolínea o con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para recibir orientación.

Después de estos hechos, Magnicharters emitió un comunicado en el que dio a conocer la cancelación de los vuelos por problemas logísticos por lo que los vuelos no podrán realizarse.

"Debido a problemas logísticos, los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo. A nuestros clientes les comunicados que enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla."

Mientras que usuarios en redes sociales que se encuentran en los aeropuertos detallaron que no hay respuesta mediante las líneas de atención de la aerolínea.

Nos dejaron tirados !!

Nadie responde !! pic.twitter.com/sOgMPzPSou — Maria Medellin (@themmedellin03) April 12, 2026

Ante esta situación, diversas agencias de viajes también resultaron afectadas, por lo que se busca apoyo con diversas aerolíneas para movilizar a sus clientes.

SICT anuncia plan para pasajeros varados tras cancelación

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes confirmó dicha cancelación de vuelos, por lo que anunciaron que por medio de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) se trabaja de manera colaborativa en un plan para brindarle atención a los pasajeros que resultaron afectados.

Se reiteró que a los pasajeros que se encuentren varados en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco, podrán acercarse con otras aerolíneas para que se les brinde la atención necesaria.

Aunque la aerolínea no dio más detalles y solo atribuyó el paro a problemas logísticos, especialistas señalan que la empresa podría enfrentar una crisis derivada de ajustes operativos, disponibilidad de flota o presiones financieras, en un entorno donde los costos de operación aérea han mostrado incrementos sostenidos.

Con información de Bianca Cortés

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