Activan alerta en AICM por supuesta amenaza de bomba

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México activó protocolos de seguridad la tarde del sábado tras el reporte de una posible amenaza de bomba en una aeronave de Viva Aerobus ubicada en la Terminal 1.

La alerta fue notificada por la propia aerolínea y estaba relacionada con el avión matrícula XA-VBM, que operaba los vuelos VB1029, procedente de Cancún, y VB1104, con destino a Mérida.

Tras la movilización de cuerpos de seguridad y la revisión correspondiente, autoridades aeroportuarias informaron que no se encontraron indicios de explosivos ni objetos de riesgo en la aeronave, por lo que la situación fue descartada sin mayores incidentes.

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