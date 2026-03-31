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Internacional

Florida renombra aeropuerto en honor a Donald Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor al presidente de Estados Unidos

  • 31
  • Marzo
    2026

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una medida que forma parte de una serie de iniciativas para bautizar espacios públicos con el nombre del mandatario.

De acuerdo con la legislación, el aeropuerto pasará a llamarse oficialmente “Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump”, aunque el cambio aún está sujeto a la aprobación de la Administración Federal de Aviación, organismo dependiente del Departamento de Transporte.

Además del aval federal, la normativa establece que deberá concretarse un acuerdo comercial entre los titulares de los derechos del apellido Trump y el condado de Palm Beach, a fin de implementar señalización, mercancía y campañas publicitarias con la nueva identidad del aeropuerto.

Aeropuerto Internacional de Palm Beach.jpg

El anuncio fue celebrado por Eric Trump, hijo del presidente, quien aseguró en redes sociales que el cambio ya es “oficial”, destacando su participación en el proceso.

La decisión se produce en un contexto político complejo, marcado por recientes derrotas electorales del Partido Republicano en Palm Beach, donde la demócrata Emily Gregory ganó una elección especial que modificó el control de un distrito local.

Asimismo, el cambio se enmarca en una estrategia más amplia para colocar el nombre de Trump en diversas instituciones públicas, incluyendo centros culturales y espacios en Washington D. C. y New York City.

Expansión del nombre Trump en espacios públicos

Entre otras propuestas impulsadas por aliados del mandatario se encuentran renombrar la estación Penn Station en Nueva York y el Aeropuerto de Dulles en Virginia.

A nivel local, en Florida ya existen varias vialidades con su nombre, como en Hialeah y el condado de Palm Beach, donde una avenida que conduce a Mar-a-Lago fue designada como “Donald J. Trump Boulevard”.

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El posible renombramiento del aeropuerto refuerza la presencia simbólica de Trump en Florida, estado donde fijó su residencia desde 2019 y que se ha convertido en su principal bastión político.

No obstante, el proceso aún depende de instancias federales y acuerdos legales, por lo que el cambio definitivo podría tardar en concretarse mientras continúa el debate público en torno a esta decisión.


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