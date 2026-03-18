César Chávez es acusado de abusar sexualmente durante décadas

Una investigación del diario The New York Times ha revelado acusaciones de abuso sexual contra el histórico líder sindical César Chávez, incluyendo denuncias de mujeres que aseguran haber sido víctimas cuando eran menores de edad.

El reportaje, publicado este miércoles, recoge testimonios de al menos dos mujeres, identificadas como Murguía y Debra Rojas, quienes afirman que Chávez las agredió sexualmente en la década de 1960, cuando él ya era una figura influyente dentro del movimiento campesino en California.

Testimonios de víctimas

Murguía relató que fue abusada cuando tenía apenas 13 años, en encuentros que ocurrían en la oficina del líder sindical. La mujer, hoy de 66 años, aseguró que las experiencias la dejaron profundamente traumatizada, llevándola incluso a intentar suicidarse en su adolescencia.

Por su parte, Rojas denunció que tenía 12 años cuando fue víctima de tocamientos inapropiados por parte de Chávez en el mismo entorno.

Dolores Huerta rompe el silencio

Las acusaciones fueron respaldadas por Dolores Huerta, cofundadora del sindicato United Farm Workers, quien aseguró haber sido también víctima de abuso por parte de Chávez.

En un comunicado, Huerta detalló dos encuentros sexuales con el líder sindical: uno en el que fue “manipulada y presionada” y otro en el que fue “forzada contra su voluntad”. Ambos episodios derivaron en embarazos que mantuvo en secreto durante décadas.

La activista, de 96 años, explicó que guardó silencio durante más de 60 años por temor a que la revelación afectara al movimiento campesino. Sin embargo, decidió hablar tras conocer los nuevos testimonios y reconocerse como sobreviviente de abuso.

“No hay palabras lo suficientemente fuertes para condenar las acciones que cometió”, expresó.

Impacto en su legado

Las revelaciones han provocado una fuerte reacción en organizaciones sociales y en la comunidad latina en Estados Unidos, donde Chávez era considerado un símbolo de la lucha por los derechos de los trabajadores agrícolas.

El sindicato United Farm Workers anunció la cancelación de eventos conmemorativos en su honor, incluyendo celebraciones en California, donde el 31 de marzo es reconocido como el Día de César Chávez.

Diversas organizaciones, como Voto Latino y LULAC, condenaron los hechos y subrayaron que ningún líder está por encima de rendir cuentas.

Chávez, fallecido en 1993, fue ampliamente reconocido por su papel en la defensa de los derechos laborales, incluyendo la histórica huelga de recolectores de uva en Delano en 1965. En 1994 recibió póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del entonces presidente Bill Clinton.

No obstante, las recientes acusaciones han abierto un debate profundo sobre su figura y el impacto de sus acciones en el movimiento que ayudó a construir.

Líderes y activistas coinciden en que, aunque estas revelaciones son devastadoras, el movimiento campesino trasciende a una sola persona y debe continuar su lucha por la justicia con transparencia y responsabilidad.

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