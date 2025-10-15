Cerrar X
trump_maduro_21ebf1c35a
Internacional

Afirman que Trump dio luz verde a la CIA para operar en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump autorizó en secreto a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela, según reveló The New York Times

  • 15
  • Octubre
    2025

El gobierno del presidente Donald Trump emitió en secreto una orden que otorga a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) el permiso para realizar operaciones encubiertas y letales en Venezuela, informó este miércoles The New York Times, citando a fuentes estadounidenses al tanto de la decisión.

De acuerdo con el rotativo, esta autorización forma parte de una estrategia más amplia para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Trump ha acusado reiteradamente de liderar el Cártel de los Soles, declarado por Washington como organización terrorista extranjera.

El informe del Times señala que la medida se dio en paralelo a una expansión del despliegue militar estadounidense en el Caribe, donde actualmente operan unos 10 mil soldados, la mayoría estacionados en bases de Puerto Rico.

El Pentágono también mantiene un contingente de marines en buques anfibios, ocho barcos de guerra de superficie y un submarino en la región.

Fuentes militares citadas por el medio indicaron que el Ejército estadounidense elabora planes para posibles ataques dentro de Venezuela, en caso de que Trump dé la orden de escalar el conflicto.

Según The New York Times, la CIA podría ejecutar acciones encubiertas contra el propio Maduro o contra estructuras clave de su gobierno, ya sea de forma independiente o en coordinación con operaciones militares de mayor escala.

Venezuela responde y activa plan de defensa

En respuesta a las revelaciones, el presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela está preparada para resistir cualquier agresión militar de Estados Unidos.

Este miércoles, el gobierno venezolano activó un plan nacional de defensa, que incluye ejercicios militares y movilización de tropas ante lo que Caracas calificó como “asedio imperial”.

“Estamos listos para defender la soberanía y la paz de nuestra patria frente a cualquier intento de invasión”, declaró Maduro durante un acto con mandos militares en Caracas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T152707_133_ca1eb26b7b
Cae “El Pato”, presunto líder del crimen organizado en Chihuahua
EH_FOTO_VERTICAL_75_f172c8d4f2
Realizan estancia alumnos de Universidad Politécnica en Colombia
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T153602_907_4da6a24fec
San Pedro promete obra más segura tras retiro de ciclovía
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T152707_133_ca1eb26b7b
Cae “El Pato”, presunto líder del crimen organizado en Chihuahua
EH_UNA_FOTO_a2e37058ca
Yalitza Aparicio regresa al cine con 'En la quietud de la noche'
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T151754_434_1978996cad
Reciben minutas sobre Código de Fiscal y Ley Federal de Derechos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
EH_FOTO_VERTICAL_10_b66a07ce96
Asesino de David Cohen cobraría 30 mil pesos; tenía cómplice
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×