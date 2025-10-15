Afirman que Trump dio luz verde a la CIA para operar en Venezuela

El gobierno del presidente Donald Trump emitió en secreto una orden que otorga a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) el permiso para realizar operaciones encubiertas y letales en Venezuela, informó este miércoles The New York Times, citando a fuentes estadounidenses al tanto de la decisión.

De acuerdo con el rotativo, esta autorización forma parte de una estrategia más amplia para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Trump ha acusado reiteradamente de liderar el Cártel de los Soles, declarado por Washington como organización terrorista extranjera.

El informe del Times señala que la medida se dio en paralelo a una expansión del despliegue militar estadounidense en el Caribe, donde actualmente operan unos 10 mil soldados, la mayoría estacionados en bases de Puerto Rico.

El Pentágono también mantiene un contingente de marines en buques anfibios, ocho barcos de guerra de superficie y un submarino en la región.

Fuentes militares citadas por el medio indicaron que el Ejército estadounidense elabora planes para posibles ataques dentro de Venezuela, en caso de que Trump dé la orden de escalar el conflicto.

Según The New York Times, la CIA podría ejecutar acciones encubiertas contra el propio Maduro o contra estructuras clave de su gobierno, ya sea de forma independiente o en coordinación con operaciones militares de mayor escala.

Venezuela responde y activa plan de defensa

En respuesta a las revelaciones, el presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela está preparada para resistir cualquier agresión militar de Estados Unidos.

Este miércoles, el gobierno venezolano activó un plan nacional de defensa, que incluye ejercicios militares y movilización de tropas ante lo que Caracas calificó como “asedio imperial”.

“Estamos listos para defender la soberanía y la paz de nuestra patria frente a cualquier intento de invasión”, declaró Maduro durante un acto con mandos militares en Caracas.

