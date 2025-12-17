Podcast
trump_venezuela_rusia_106de708bc
Internacional

Afirman que Trump le declarará la guerra a Venezuela el miércoles

Esta declaración salió durante un episodio del pódcast "Judging Freedom", donde el comunicador dijo que esta información se la reveló "una fuente del Congreso"

  • 17
  • Diciembre
    2025

En medio del creciente conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, el periodista conservador estadounidense, Tucker Carlson, afirmó este miércoles que el presidente de su país, Donald Trump, le declarará la guerra a Caracas durante su discurso de esta noche 

Esta declaración salió durante un episodio del pódcast "Judging Freedom", donde el comunicador dijo que esta información se la reveló "una fuente del Congreso".

"Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00", comentó.

Recordemos que el mandatario dará un discurso este miércoles por la noche desde la Casa Blanca, para dar los resultados sobre su primer año de gobierno en su segundo periodo.

trump-buque-petrolero-venezuela.jpg

La tención sigue creciendo en el Caribe

Desde hace algunos meses, Estados Unidos comenzó a ejercer acciones letales en contra de supuestos traficantes que llegarían al país desde el Caribe y Sudamérica. Algunas de estas medidas son bombardeo a presuntas narcolanchas, donde los traficantes son eliminados.

Serían al menos 24 las lanchas que habrían sido destruidas en estos bombardeos, además, se eliminó a 95 tripulantes de las mismas.

Además de esto, el presidente ordenó despliegues militares para intimidar al gobierno de su símil venezolano, Nicolás Maduro, a quien exigió dejar el poder, el cual ocupa desde 2013.

inter-nicolas-maduro.jpg

Así sería el discurso de Trump

Aunado a la supuesta declaración bélica que hará, uno de los temas principales para el mandatario será su plan para reducir el costo de vida en el país, el cual se disparó debido a varias medidas de política exterior, como los interminables aranceles contra sus principales socios comerciales.

Finalmente, expondría sus planes para los tres años que restan de su mandato.


