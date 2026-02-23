Afirman que México se beneficia con nuevos aranceles de EUA

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió elevar los aranceles globales, los socios del T-MEC tienen en este tratado a un gran aliado que les ayuda a no resentir este “golpe”, tal y como ocurre con otros países.

Este fin de semana, los aranceles implementados por el gobierno de Donald Trump desde 2025 dieron un giro inesperado: y es que, luego de que se anularan los gravámenes recíprocos por parte de la Suprema Corte, el presidente de Estados Unidos decidió elevar a 15% los llamados impuestos globales.

“Yo, como presidente de Estados Unidos de América, voy a aumentar, con efecto inmediato, el arancel mundial de 10% a los países, muchos de los cuales han estado estafando a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), hasta el nivel totalmente permitido y legalmente probado de 15%”, escribió Trump en la red Truth Social.

Pese a que el republicano se sacó este “as bajo la manga”, los expertos afirman que el T-MEC ayuda a que México y Canadá sean los menos perjudicados con la medida.

Los autos, camiones pesados y autopartes que no cumplen con las reglas de origen de contenido regional del T-MEC deben pagar 25%; sin embargo, de cumplir con esta exigencia, solo pagan 15 por ciento.

Aunque también reconocen que aún persisten gravámenes de hasta 50% en algunos sectores como el acero y el aluminio.

Kenneth Smith Ramos, exjefe de la negociación técnica del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), comentó en sus cuentas oficiales que: “El mayor impacto de este aumento se sentirá en aquellos países que lograron mantener los aranceles recíprocos globales de 10% bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEEPA (Australia, Reino Unido y Singapur, entre otros)”.

No obstante, “de manera curiosa, este aumento adicional de aranceles beneficia a México y Canadá, ya que nuestras exportaciones que cumplen con el T-MEC permanecerán libres de aranceles”.

Por otro lado, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) comentó que la decisión judicial implica la eliminación de los aranceles basados en la IEEPA, pero prevé que “la administración estadounidense recurra a otros instrumentos legales”.

Añadió que dará seguimiento puntual, por lo que el impacto aún está por definirse.

Ebrard pide actuar con prudencia y sangre fría

El gobierno de México analizará el nuevo arancel anunciado por Donald Trump, en respuesta al revés de la Suprema Corte de Estados Unidos; sin embargo, también pide actuar con prudencia y cabeza fría.

“Lo que aconsejaría es prudencia. ¿Por qué? Porque acaba de haber una conferencia del presidente de los Estados Unidos. Lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, con sangre fría”, dijo en entrevista este fin de semana.

Recordó que el 85% de lo que exporta México no tiene aranceles de seguridad de impuestos que se sustentan bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de la Unión Americana.

México es el principal exportador e importador de Estados Unidos, y esa integración económica es un contrapeso crucial para el pronóstico optimista, afirmó.

“El 85% de todo lo que exportamos a Estados Unidos no paga arancel. Así va a seguir”, explicó, refiriéndose a las disposiciones del T-MEC que mantienen exento de gravámenes la mayor parte de las exportaciones mexicanas.

Sobre el restante 15%, señaló que incluye productos con aranceles variables, como vehículos automotores, que aplican descuentos según el contenido regional norteamericano.

“Ese no se modifica, ni se suma ni se resta. ¿Qué se resta? Pues el que estaba, ese 15%, pagaba 25%. Y ahora va a pagar 15%. Entonces, salimos si se quiere mejor en ese tramo. Porque pagábamos 25% y ahora vamos a pagar 15 por ciento”.

Ebrard precisó: “Entonces, a México le afecta positivamente, no negativamente. No tenemos afectación negativa”.

¿Reembolsos en puerta? Se llevaría hasta 18 meses

A pesar de la contundencia del fallo, los magistrados guardaron silencio sobre el destino del dinero ya recaudado, cifra que ascendería hasta los $175,000 millones de dólares que deberían ser reembolsados.

Debido a esto, la Corte de Comercio Internacional (CIT) prepara un tribunal especial para atender todos los procesos de reclamación que lleguen sobre este hecho.

"Estamos hablando de más de 20 millones de entradas aduaneras y más de 300,000 importadores afectados. "La complejidad es abrumadora", señaló Luis Arandia, abogado especialista en aduanas.

Para las empresas y los consumidores, la palabra clave es paciencia, pues aunque compañías como Costco, Revlon y Bumble Bee Foods ya habían iniciado acciones legales preventivas para asegurar sus reembolsos, los expertos advierten que se estima que el proceso de devolución podría tardar entre 12 y 18 meses, y en algunos casos, varios años de litigio.

