África supera contagios por cólera de 2024; alerta Unión Africana

África superó este mes el número de contagios por cólera registrados en 2024, con unos 262,300 casos confirmados distribuidos en 23 países del continente.

El gerente adjunto de incidencias de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África informó que la tasa de letalidad fue superada entre junio y septiembre de 2025.

“Se estima que al finalizar el año habrá tres veces más que en 2022. Por ello, es crítico un enfoque coordinado para acelerar la respuesta" exclamó el gerente.

El acceso limitado a agua limpia, la crisis de refugiados desde Sudán y los campos de desplazados superpoblados son, según el organismo, los factores principales que impulsan la transmisión de la enfermedad.

Pese a que se ha observado un descenso de contagios en la mayoría de los países durante las últimas seis semanas, los últimos reportes sugirieron nuevas oleadas de broteas en Chad, República Democrática del Congo y Burundi.

Aunque se trata de una enfermedad tratable que afecta tanto a niños como a adultos, el cólera puede llegar a ser letal si no es atendido a tiempo.

