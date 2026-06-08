OMS reduce alerta por ébola en gran parte de África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció una reducción en la evaluación del riesgo sanitario asociado al actual brote de ébola en África, al considerar que la amenaza de propagación hacia la mayor parte del continente ha disminuido de manera significativa.

De acuerdo con el más reciente informe de situación emitido por el organismo internacional, el riesgo de expansión de la enfermedad pasó de "alto" a "bajo" para la mayoría de los países africanos, así como para el resto del mundo.

Sin embargo, la OMS advirtió que la situación continúa siendo preocupante en las zonas directamente afectadas por el brote, especialmente en la República Democrática del Congo (RDC), donde el nivel de riesgo permanece clasificado como "muy alto".

La RDC sigue siendo el principal foco de contagios

La actualización de la OMS señala que la República Democrática del Congo concentra la gran mayoría de los casos detectados hasta el momento y continúa siendo el epicentro de la emergencia sanitaria.

El organismo indicó que el riesgo también se mantiene en nivel "alto" para Uganda, país que ha registrado contagios vinculados al brote, así como para otras naciones vecinas debido a la cercanía geográfica y los constantes movimientos de población en la región.

Las autoridades sanitarias internacionales mantienen una vigilancia estrecha para evitar que la enfermedad se propague a nuevos territorios y para fortalecer los mecanismos de detección temprana.

Más de 500 casos confirmados

Según los datos más recientes de la OMS, se han confirmado 534 casos de ébola relacionados con este brote.

De ellos, 515 corresponden a la República Democrática del Congo y 19 a Uganda, lo que refleja la concentración de la transmisión en estas dos naciones africanas.

En cuanto a las víctimas mortales, el organismo reportó 93 fallecimientos, de los cuales 91 ocurrieron en territorio congoleño y dos en Uganda.

Asimismo, las autoridades sanitarias informaron que 17 personas han logrado recuperarse de la enfermedad desde el inicio de la emergencia.

Uno de los aspectos destacados por la OMS es que la tasa de letalidad registrada hasta ahora se sitúa en 17.4%, una cifra considerablemente inferior a la observada en brotes anteriores de la misma variante del virus.

La actual emergencia está relacionada con la variante Bundibugyo del ébola, una cepa menos frecuente que otras formas de la enfermedad pero que ha provocado brotes importantes en el pasado.

En 2007, Uganda enfrentó un brote de esta variante con una tasa de mortalidad cercana al 30%, mientras que en 2012 la República Democrática del Congo registró una letalidad de alrededor del 50%.

La reducción observada en la actual emergencia se atribuye, entre otros factores, a una respuesta sanitaria más rápida, mejores sistemas de vigilancia epidemiológica y una mayor experiencia de las autoridades médicas en el manejo de este tipo de enfermedades.

A pesar de la disminución del riesgo para gran parte de África, la organización internacional reiteró que la situación sigue requiriendo atención constante y una coordinación estrecha entre gobiernos, organismos de salud y socios internacionales.

Las autoridades sanitarias continúan reforzando la identificación de contactos, el aislamiento de casos sospechosos y las campañas de información para las comunidades en riesgo.

Además, se mantienen activos los protocolos de vigilancia en los países vecinos para detectar cualquier posible expansión transfronteriza del virus.

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