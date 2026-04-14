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Internacional

Alemania subraya consecuencias para África por guerra en Irán

Previamente, el presidente de la Comisión de la Unión Africana afirmó que abordarían otra crisis ante la falta de oportunidades que se dan en África

  • 14
  • Abril
    2026

Alemania subrayó este martes que la guerra en Irán, que mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, golpea especialmente a África.

De acuerdo con el canciller Friedrich Merz, los estragos serán visibles en un futuro.

"Las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz se sentirán notablemente en un futuro próximo y perdurarán.

La destrucción de infraestructuras clave en los Estados del Golfo por parte del régimen iraní tiene repercusiones directas en el suministro de petróleo y combustibles en África", dijo Merz.

Previamente, el presidente de la Comisión de la Unión Africana afirmó que abordarían otra crisis ante la falta de oportunidades que se dan en África.

"Se avecina la inflación, se avecinan las malas cosechas, se avecina la escasez de alimentos", aseveró el canciller.

El miércoles Berlín acoge una conferencia dedicada a Sudán, país que lleva tres años en guerra civil.

"En estos momentos, más de 20 millones de personas padecen hambre en ese país. Eso supone casi la mitad de la población", apuntó el jefe del Gobierno germano antes de plantear que Alemania es uno de los principales donantes de ayuda humanitaria.

En este sentido, Mahmoud Ali Youssouf se mostró agradecido por los esfuerzos de Berlín por evitar que guerras como la de Irán o la invasión rusa de Ucrania eclipsen el conflicto de Sudán y sus consecuencias.

Además, apuntó que la Unión Africana cuenta "con los recursos y las capacidades necesarias para abordar estas cuestiones y superar estos retos muy pronto".


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