Marruecos impugnará sanciones tras incidentes en Copa África

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) anunció que apelará las sanciones dictadas por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) luego de los incidentes ocurridos en la final de la Copa Africana de Naciones disputada el pasado 18 de enero en Rabat.

En un comunicado difundido en redes sociales, la FRMF sostuvo que las resoluciones del Comité Disciplinario “no son proporcionales a la gravedad y seriedad” de los acontecimientos registrados durante el encuentro ante Senegal.

Una final marcada por la tensión

El duelo concluyó con triunfo senegalés por 1-0 en tiempo extra, gracias a un tanto de Pape Gueye, sin embargo la atención se desplazó hacia los hechos extradeportivos, entre ellos la salida momentánea del campo

por parte del plantel africano en protesta por un penalti señalado a Marruecos en los minutos finales, que Brahim Díaz falló.

La federación local también denunció la invasión del terreno de juego por aficionados senegaleses, situación que, según señaló, provocó confusión y disturbios en las gradas.

Sanciones para ambos lados

El pasado 29 de enero, la CAF rechazó retirar el título a Senegal, pero castigó a su técnico, Pape Thiaw, con cinco partidos de suspensión por alentar la retirada de sus jugadores.

Además, la Federación Senegalesa fue multada con $615 mil dólares por conductas indebidas de aficionados y del cuerpo técnico.

Del lado marroquí, Achraf Hakimi recibió dos encuentros de suspensión, uno condicionado, por conducta antideportiva, mientras que Ismael Sabari fue castigado con tres partidos.

La FRMF acumuló sanciones económicas por $315 mil dólares, relacionadas con la actuación de recogepelotas, invasiones en la zona del VAR y el uso de láseres desde la tribuna.

Senegal no apelará, Marruecos sí

Mientras la Federación Senegalesa informó que acatará las decisiones sin impugnarlas, Marruecos confirmó que llevará el caso a las instancias correspondientes dentro del organismo continental en busca de revertir o reducir los castigos.

