Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
marruecos_copa_africa_sanciones_3e3b9a3c42
Deportes

Marruecos impugnará sanciones tras incidentes en Copa África

La Federación Real Marroquí de Fútbol apelará las sanciones de la CAF por los incidentes en la final de la Copa Africana de Naciones

  • 03
  • Febrero
    2026

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) anunció que apelará las sanciones dictadas por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) luego de los incidentes ocurridos en la final de la Copa Africana de Naciones disputada el pasado 18 de enero en Rabat.

En un comunicado difundido en redes sociales, la FRMF sostuvo que las resoluciones del Comité Disciplinario “no son proporcionales a la gravedad y seriedad” de los acontecimientos registrados durante el encuentro ante Senegal.

Una final marcada por la tensión

El duelo concluyó con triunfo senegalés por 1-0 en tiempo extra, gracias a un tanto de Pape Gueye, sin embargo la atención se desplazó hacia los hechos extradeportivos, entre ellos la salida momentánea del campo

 por parte del plantel africano en protesta por un penalti señalado a Marruecos en los minutos finales, que Brahim Díaz falló.

La federación local también denunció la invasión del terreno de juego por aficionados senegaleses, situación que, según señaló, provocó confusión y disturbios en las gradas.

Sanciones para ambos lados

El pasado 29 de enero, la CAF rechazó retirar el título a Senegal, pero castigó a su técnico, Pape Thiaw, con cinco partidos de suspensión por alentar la retirada de sus jugadores.

Además, la Federación Senegalesa fue multada con $615 mil dólares por conductas indebidas de aficionados y del cuerpo técnico.

Del lado marroquí, Achraf Hakimi recibió dos encuentros de suspensión, uno condicionado, por conducta antideportiva, mientras que Ismael Sabari fue castigado con tres partidos.

La FRMF acumuló sanciones económicas por $315 mil dólares, relacionadas con la actuación de recogepelotas, invasiones en la zona del VAR y el uso de láseres desde la tribuna.

Senegal no apelará, Marruecos sí

Mientras la Federación Senegalesa informó que acatará las decisiones sin impugnarlas, Marruecos confirmó que llevará el caso a las instancias correspondientes dentro del organismo continental en busca de revertir o reducir los castigos.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

duelo_leyendas_mexico_brasil_16981cba5b
Confirman juego de leyendas México vs. Brasil previo al Mundial
EH_UNA_FOTO_2026_02_04_T085539_740_3aed4c4aa1
Sufre Allan Saint-Maximin racismo, ahora en el Lens
multan_inter_por_petardo_lanzado_portero_cremonese_551f0b5905
Multarán a Inter por petardo lanzado contra Emil Audero
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2026_02_04_T152237_709_c2054502bd
A cuatro meses, recuerdan a bebé fallecido en Catujanes
69839f8f90272_1d5c520440
El chileno Neven Ilic entra al comité ejecutivo del COI
EH_UNA_FOTO_2026_02_04_T115042_922_52cf165416
OPS emite alerta epidemiológica por sarampión en América
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
publicidad
×