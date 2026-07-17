Agente de ICE que mató a colombiano tiene historial violento

Al menos 10 personas han muerto en encuentros con agentes de inmigración desde que Trump regresó a la Casa Blanca a principios del año pasado

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Cuando David Brouillette le contó a su exesposa, Ashley, a finales del año pasado que se había unido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), ella simplemente no le creyó.

Su exmarido era abusivo, tenía un largo historial de problemas psiquiátricos y nunca debió portar placa y pistola, según relataron ella y otros familiares a The Associated Press.

Ashley Brouillette no se dio cuenta de que su entonces marido decía la verdad hasta esta semana, cuando comenzaron a circular algunos videos que muestran los momentos en torno al incidente en el que un agente del ICE abatió a disparos a Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 25 años, en Biddeford, Maine.

Ashley le contó a la AP que habló con su exesposo en una llamada por Facebook, y que él reconoció que había matado a Durán Guerrero. Su hija de 18 años, Madison Brouillette, también le dijo a la AP que su padre la llamó el miércoles y le dijo que lo había matado.

El inquietante pasado de David Brouillette plantea aún más dudas sobre qué tan exhaustiva fue la investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) de sus reclutas durante una oleada de contrataciones para asistir en la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Al menos 10 personas han muerto en encuentros con agentes de inmigración desde que Trump regresó a la Casa Blanca a principios del año pasado.

El DHS --que supervisa al ICE y no ha dado a conocer el nombre del agente que baleó a Durán Guerrero-- afirmó que “el conductor intentó huir del lugar y, por temores de seguridad pública, un agente disparó su arma”.

Consultado para comentar sobre el historial de Brouillette y su papel en el tiroteo del lunes, un portavoz del ICE señaló en un comunicado que “nunca confirmaremos ni negaremos intentos de doxear a nuestros agentes del orden”, y que “el agente del ICE en cuestión tiene casi una década de experiencia en fuerzas del orden federales, con la capacitación requerida, incluido adiestramiento sobre el uso de la fuerza”.

Brouillette, de 37 años, no respondió a mensajes de texto ni a un correo electrónico en los que se le solicitó comentarios. Tres familiares que aseguraron que hablaron con él desde el tiroteo --incluidas Ashley y Madison Brouillette, declararon que él les aseguró que actuó en defensa propia.

La Casa Blanca remitió al ICE todas las preguntas sobre el incidente y Brouillette.