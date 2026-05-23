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Tamaulipas

Caen ocho presuntos implicados en homicidio de agente federal

Los dispositivos de seguridad se concentraron en colonias como Ciudad Industrial y Casa blanca, donde se logró ubicar y detener a los sospechosos.

  • 23
  • Mayo
    2026

Como resultado de una serie de operativos conjuntos encabezados por autoridades federales, fueron capturadas ocho personas señaladas por su posible participación en el asesinato de un elemento del Servicio de Protección Federal, ocurrido el pasado 17 de mayo en esta ciudad.

Las acciones fueron coordinadas por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de corporaciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Guardia Estatal y la Fiscalía estatal, quienes desplegaron operativos en distintos puntos del municipio.

De acuerdo con las investigaciones, los dispositivos de seguridad se concentraron en colonias como Ciudad Industrial y Casa blanca, además de otras zonas de Matamoros, donde se logró ubicar y detener a los sospechosos.

Durante estas intervenciones, las autoridades aseguraron un importante arsenal y diverso equipo, entre ello 21 armas largas, dos armas cortas, más de mil 300 cartuchos, 10 vehículos, chalecos tácticos, equipos de comunicación, ponchallantas y alrededor de 43 kilogramos de hierba con características similares a la marihuana.

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Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las indagatorias correspondientes para definir su situación legal y avanzar en el esclarecimiento del crimen.


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