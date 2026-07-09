Alemania acuerda la compra de misiles Tomahawk a Estados Unidos

Alemania acordó la compra de misiles de crucero Tomahawk y lanzadores terrestres Typhoon a Estados Unidos para reforzar su capacidad de defensa

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Alemania dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su capacidad militar al cerrar un acuerdo con Estados Unidos para adquirir misiles de crucero Tomahawk, uno de los sistemas de largo alcance más utilizados por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El anuncio fue realizado por el canciller Friedrich Merz, quien confirmó que el entendimiento se alcanzó durante la reciente cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrada en Ankara, Turquía.

La decisión forma parte de la estrategia alemana para modernizar sus capacidades defensivas en medio de un escenario internacional marcado por la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones de seguridad en Europa.

Berlín busca cerrar una brecha estratégica

Tras regresar de la reunión de líderes de la OTAN, Merz explicó ante el Parlamento alemán que la incorporación de los misiles permitirá cubrir una carencia importante dentro de la estructura defensiva del país.

El canciller señaló que, además de adquirir tecnología estadounidense, Alemania continuará impulsando el desarrollo de sistemas propios junto con otros socios europeos para fortalecer la autonomía militar del continente.

La adquisición forma parte de una política más amplia orientada a modernizar las capacidades de respuesta ante posibles amenazas de largo alcance.

La compra se produce en un momento en el que varios países europeos han acelerado sus programas de defensa desde el inicio de la invasión rusa a gran escala sobre Ucrania en 2022.

El acuerdo también refleja una mayor cooperación tecnológica entre Washington y sus aliados europeos, en un contexto donde Estados Unidos ha incrementado el intercambio de capacidades militares estratégicas con gobiernos socios.

La operación coincide además con recientes decisiones de la administración del presidente Donald Trump para ampliar el acceso de aliados a tecnología militar avanzada.

¿Qué son los misiles Tomahawk?

El Tomahawk es uno de los misiles de crucero más conocidos del arsenal estadounidense y ha estado en servicio desde la década de 1980.

Su principal característica es la capacidad de atacar objetivos ubicados a gran distancia dentro de territorio enemigo con un alto nivel de precisión.

Aunque su velocidad es menor comparada con otros sistemas modernos, vuela a baja altura, aproximadamente 30 metros sobre el terreno, lo que dificulta su detección por radares y sistemas de defensa aérea.

Además, posee un alcance cercano a los 1,600 kilómetros, permitiéndole impactar objetivos estratégicos sin necesidad de que las plataformas de lanzamiento se acerquen a zonas de combate.

Incluye lanzadores terrestres Typhoon

El acuerdo contempla no sólo la adquisición de los misiles, sino también de los lanzadores terrestres Typhoon necesarios para su operación.

Según lo informado por las autoridades alemanas, Estados Unidos prevé otorgar en agosto la autorización formal para que Berlín concrete la compra de un número no revelado de misiles y sistemas de lanzamiento.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre el monto de la operación ni sobre el calendario de entrega del armamento.

Uno de los puntos destacados del acuerdo es que no contempla el despliegue de personal militar estadounidense para operar los sistemas dentro del territorio alemán.

La carta de intención firmada entre ambas partes se centra exclusivamente en la transferencia del armamento y la tecnología relacionada con su funcionamiento.