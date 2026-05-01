Retira Trump 5,000 soldados de Alemania tras tensiones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea retirar 5,000 soldados de sus bases en Alemania, en una decisión impulsada desde el Pentágono y respaldada por altos funcionarios de defensa. La medida ocurre en medio de tensiones con aliados europeos por la guerra contra Irán.

El posible repliegue militar refleja un deterioro en la relación entre Washington y Berlín, marcado por desacuerdos estratégicos y un intercambio reciente de críticas entre ambos gobiernos.

¿Por qué Estados Unidos retiraría tropas de Alemania?

De acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses, la decisión responde al descontento de Trump por lo que considera una falta de respaldo de sus aliados europeos en el conflicto con Irán. El mandatario ya había advertido esta semana sobre la posibilidad de reducir la presencia militar en Europa.

La retirada de tropas se interpreta como una presión directa hacia sus socios, en especial Alemania, para que adopten una postura más alineada con la estrategia de Washington.

¿Qué papel juega Alemania en la presencia militar de EUA?

Alemania es uno de los principales centros de operaciones militares de Estados Unidos en Europa, con más de 36,000 soldados desplegados en instalaciones clave. Entre ellas destacan la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden y las zonas de entrenamiento en Baviera.

Estas bases han sido fundamentales para operaciones logísticas, entrenamiento y coordinación dentro de la OTAN, lo que subraya la relevancia de cualquier reducción en el número de efectivos.

¿Cómo impactan las tensiones entre Trump y Merz?

El anuncio ocurre tras declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, quien criticó a Trump por su manejo de las negociaciones con Irán. El mandatario estadounidense respondió señalando que Alemania debería enfocarse en sus problemas internos y cuestionó su postura frente al conflicto.

Trump también acusó a Merz de no respaldar a Estados Unidos y de tolerar la posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares, lo que intensificó el intercambio de reproches entre ambos líderes.

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