Asigna Alemania más de 130,000 millones de euros a defensa

El gobierno de Alemania anunció un incremento en su gasto militar para 2027, en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos y la presión sobre los mercados energéticos.

El proyecto presupuestario, presentado por el ministro de Finanzas y vicecanciller Lars Klingbeil, contempla un gasto total de 543 mil 300 millones de euros, lo que representa un aumento del 3.6% respecto a 2026.

En materia de defensa, el presupuesto alcanzará los 133 mil 300 millones de euros, al sumar recursos adicionales provenientes de fondos especiales.

“Mi objetivo es que podamos defendernos de la agresión rusa… y garantizar la capacidad de disuasión de Alemania y Europa”, afirmó el funcionario.

Inversiones récord por tercer año consecutivo

Además del refuerzo militar, el plan económico destaca por contemplar inversiones públicas por 118 mil millones de euros, lo que marcaría el tercer año consecutivo con cifras récord.

“Este gasto contribuirá a que Alemania sea más fuerte”, sostuvo Klingbeil.

Entre los rubros prioritarios destacan:

21 mil millones de euros para infraestructura y transporte

para infraestructura y transporte 8 mil 600 millones para digitalización

Estas cifras representan un incremento del 10% respecto a los niveles de inversión de 2025.

El presupuesto prevé ingresos por 398 mil 400 millones de euros, lo que obligará al gobierno a recurrir a nuevas deudas por 110 mil 800 millones de euros.

A ello se suman recursos de fondos especiales, entre ellos 58 mil 200 millones de euros para infraestructura y 27 mil 500 millones adicionales para el rearme militar.

Klingbeil vinculó la necesidad de estas medidas al contexto global, particularmente a la guerra en Medio Oriente y sus efectos económicos.

“La guerra… y la crisis de los precios de la energía ha provocado que se esté reduciendo nuestro crecimiento”, señaló, en referencia a las tensiones impulsadas por Donald Trump y sus aliados.

El funcionario advirtió que el impacto ya se percibe en la vida cotidiana:

“Notamos las consecuencias en las gasolineras… las empresas enfrentan altos precios de energía y problemas en las cadenas de suministro”.

Ajustes fiscales y nuevos impuestos

Como parte de la estrategia de consolidación fiscal, el gobierno alemán planteó que cada ministerio reduzca en 1% su gasto, lo que generaría ahorros por unos 4 mil millones de euros.

Asimismo, se contemplan nuevos ingresos a través de:

Impuestos a bebidas azucaradas

Gravámenes a envases de plástico

Aumento al impuesto al tabaco

Nueva regulación fiscal a criptomonedas

“En impuestos sobre bienes de consumo llegaremos a 2 mil millones de euros”, estimó Klingbeil.

Pese a la apuesta del gobierno, el proyecto ha generado preocupación entre representantes del sector privado.

La presidenta de la Cámara Alemana de Comercio e Industria, Helena Melnikov, advirtió riesgos en el incremento de la deuda.

“Vemos muchos cheques sin cubrir y un nuevo endeudamiento que aumenta el riesgo de subidas de impuestos”, señaló.

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