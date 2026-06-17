Alemania y Polonia estrechan cooperación militar y tecnológica

Polonia y Alemania dieron este miércoles un nuevo paso en el fortalecimiento de su cooperación en materia de defensa al firmar un acuerdo bilateral que contempla la creación de un mando militar compartido para supervisar la seguridad en la región del mar Báltico, una de las zonas estratégicas más sensibles para Europa.

El convenio fue ratificado en Varsovia por los ministros de Defensa de ambos países, Władysław Kosiniak-Kamysz y Boris Pistorius, quienes destacaron que el pacto permitirá ampliar la coordinación militar, tecnológica e industrial entre las dos principales potencias de la región.

El nuevo tratado actualiza el acuerdo firmado hace 15 años y amplía significativamente su alcance, incorporando áreas como la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas y el desarrollo conjunto de sistemas avanzados de armamento.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la consolidación del Mando del Grupo Operativo del Báltico, una estructura encargada de coordinar la seguridad marítima en la región.

Actualmente, este centro de mando opera desde el puerto alemán de Rostock, pero el acuerdo establece que la dirección será rotativa cada cuatro años.

Kosiniak-Kamysz confirmó que a partir de 2028 la sede será trasladada al puerto polaco de Gdynia.

“A partir de 2028 estará en Gdynia”, explicó el funcionario polaco durante la presentación del acuerdo.

Por su parte, Pistorius destacó que la cooperación permitirá reforzar la protección de rutas comerciales y puntos estratégicos para los aliados occidentales.

“Conjuntamente seremos responsables de la protección de las infraestructuras críticas y de las rutas marítimas”, afirmó.

El acuerdo también busca impulsar una mayor integración industrial entre ambos países en materia de defensa.

Los gobiernos de Varsovia y Berlín coincidieron en la necesidad de reducir dependencias externas y fortalecer la capacidad europea para producir su propio equipamiento militar.

“Nuestras cadenas de producción deben ser independientes. Es necesario comprar y producir más en Europa”, señaló.

Dentro de ese objetivo, Pistorius confirmó avances en el programa Taurus Neo, una nueva generación del misil de largo alcance Taurus, e invitó formalmente a Polonia a incorporarse al proyecto como socio estratégico.

Más allá de la cooperación militar, ambos ministros aprovecharon la firma para enviar una señal política de unidad en un momento de creciente preocupación por la seguridad europea.

Kosiniak-Kamysz subrayó que el fortalecimiento de la alianza entre Varsovia y Berlín forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la estabilidad del continente.

“Estamos añadiendo un ladrillo más a la construcción de una nueva arquitectura de seguridad en Europa”, afirmó.

El ministro polaco también dejó una de las frases más contundentes de la jornada al señalar que “no hay seguridad sin Polonia, no hay seguridad sin Alemania”.

En referencia a las tensiones históricas entre ambos países, recordó que hoy comparten objetivos comunes dentro de la OTAN y la Unión Europea.

“Para Polonia, el enemigo está en el este, no en el oeste, porque somos aliados, somos socios y amigos”, expresó.

La firma del acuerdo coincidió con el 35 aniversario del Tratado de Buena Vecindad suscrito por Polonia y Alemania en 1991, considerado uno de los pilares de la reconciliación entre ambas naciones tras la Segunda Guerra Mundial.

Durante el acto, los ministros recordaron diversos gestos históricos de acercamiento entre los dos países, entre ellos la histórica visita del canciller alemán Willy Brandt a Varsovia en 1970, símbolo de la reconciliación germano-polaca.

Comentarios