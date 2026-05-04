Alemania envía buque militar al Mediterráneo por tensión en Ormuz

El gobierno de Alemania ordenó el traslado de un dragaminas de su marina hacia el mar Mediterráneo, en medio de la creciente tensión en el estratégico estrecho de Ormuz.

El buque “Fulda” zarpó este lunes desde la base naval de Kiel con destino a la zona, donde permanecerá a la espera de una eventual misión internacional para proteger la navegación comercial.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, explicó que el movimiento responde a una estrategia preventiva.

“Lo estamos trasladando, por así decir, al Mediterráneo”, señaló, al tiempo que precisó que la participación alemana dependerá de condiciones específicas, como un alto el fuego o un marco jurídico internacional que respalde la operación.

Integración con fuerzas de la OTAN

Una vez en el Mediterráneo, el “Fulda” se integrará al grupo naval permanente de la OTAN SNMG 2, tras haber formado parte del SNMG 1 en el mar del Norte y el Báltico.

El Ministerio de Defensa indicó que el buque tardará aproximadamente dos semanas en llegar a su destino, debido a sus características técnicas, ya que este tipo de embarcaciones se desplaza a menor velocidad.

Cabe señalar que Berlín ha fijado dos requisitos fundamentales para participar en una misión en el estrecho de Ormuz: el cese total de hostilidades y la aprobación del Parlamento alemán.

El despliegue, sin embargo, busca reducir tiempos de reacción en caso de que dichas condiciones se cumplan.

La decisión alemana se da en un contexto de alta tensión en la región. Irán aseguró recientemente haber impedido el ingreso de destructores de Estados Unidos e Israel al estrecho, tras emitir una “advertencia firme”.

Esto ocurre después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la operación “Proyecto Libertad”, que contempla el despliegue de más de 100 aeronaves, drones, destructores y alrededor de 15 mil militares para liberar el tránsito marítimo.

Por ahora, el “Fulda” permanecerá en el Mediterráneo a la espera de decisiones políticas y militares que definan su participación en una eventual misión en uno de los puntos más estratégicos del comercio mundial.

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