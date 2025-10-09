Cerrar X
Internacional

Alto al fuego entrará en vigor luego de que Israel firme acuerdo

Con el fin de reducir el 33% del control de Israel sobre la Franja de Gaza, se establecieron 24 horas para aplicar esta condición del pacto de paz

  • 09
  • Octubre
    2025

El alto el fuego entrará en vigor en la Franja de Gaza 24 horas después de que Israel firme el acuerdo impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con la portavoz de la Oficina del primer ministro de Israel, Tal Heinrich, se informó que se implementaría tras la ratificación del acuerdo, debido a que es el plazo en que las tropas israelíes tienen para replegar la primera línea acordada.

Esto garantizaría la reducción de su control, pasaría de un 80% al 53% del territorio del enclave.

Por su parte, Hamás tendrá un plazo de 72 horas para iniciar con la liberación y entrega de los rehenes al Comité de la Cruz Roja, fuera de cámaras y sin ceremonias.

"Este acuerdo es un éxito de Netanyahu y de la buena relación que tiene con Donald Trump", agregó Heinrich.

En tanto, el Ejército de Israel continúa con los ataques en la franja, donde en las últimas horas, al menos seis palestinos murieron, según informó el Ministerio de Sanidad del enclave.


