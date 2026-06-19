Brent supera los 80 dólares pese al alto el fuego Israel-Hizbulá

El petróleo brent subió 0,90 % y cerró por encima de 80 dólares, pese al alto el fuego entre Israel y Hizbulá y la expectativa de mayor estabilidad

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El precio del barril de petróleo brent registró un incremento del 0.90 % este viernes y logró situarse por encima de los 80 dólares, a pesar del acuerdo de alto el fuego entre Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá, que apunta a una desescalada del conflicto en Medio Oriente.

El crudo del mar del Norte, referencia en Europa, cerró la jornada en el mercado de futuros de Londres en 80.57 dólares.

Esto representa un aumento frente a los 79.85 dólares de la sesión previa, aunque la variación monetaria reflejó un ajuste moderado.

Mercado atento a estabilidad en Medio Oriente

El avance del brent se produce luego de una caída acumulada del 7.7 % durante la semana anterior.

Los inversores permanecen atentos a que los acuerdos recientes se mantengan y permitan restablecer el suministro de crudo en la región lo antes posible.

El alto el fuego entre Israel y Hizbulá entró en vigor este viernes; sin embargo, durante la jornada continuaron ataques israelíes en el sur del Líbano. Además, un alto funcionario israelí advirtió que la tregua podría romperse si la milicia retoma las agresiones.

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Acuerdos influyen en el suministro

En paralelo, Estados Unidos e Irán firmaron de manera telemática un memorando de entendimiento que pone fin a las hostilidades, permite reabrir el estrecho de Ormuz y establece un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo.

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El pacto también contempla temas clave como el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones contra Teherán.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, informó que tras la firma del acuerdo se facilitó el tránsito de una docena de buques y cerca de 12.5 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

El analista de StoneX, Fawad Razaqzada, señaló que aún existe incertidumbre en el mercado ante la posibilidad de nuevos bloqueos en Ormuz, especialmente por la continuidad de ataques en el Líbano.

No obstante, consideró que el alto el fuego y el acercamiento entre Washington y Teherán podrían ejercer presión a la baja sobre los precios del crudo en el corto plazo.