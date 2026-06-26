Hezbolá no formó parte de las conversaciones, que dieron como resultado varios acuerdos de alto fuego que nunca se implementaron sobre el terreno

Inicio / Internacional / Israel y Líbano firman acuerdo como 'primer paso' a la paz: Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este viernes que los embajadores de Israel y Líbano firmaron un primer acuerdo para cesar el fuego tras meses de conflicto en Medio Oriente.

Aunque los funcionarios no compartieron detalles del acuerdo, que fue firmado por Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, y Nada Hamadeh, embajadora de Líbano en Estados Unidos.

Hamadeh explicó que el acuerdo marco “es un primer paso en el camino para restaurar la soberanía y la integridad territorial del Líbano, asegurar un cese permanente y definitivo de las hostilidades, permitir que nuestro pueblo regrese a su tierra y permitir que todos los libaneses vivan en paz, seguridad y prosperidad”.

Por su parte, la funcionaria libanesa mencionó que esto era el destino final del acuerdo marco: la paz entre los dos países.

“Paz real, donde ambos países vivirán en seguridad, donde la soberanía de Israel y del Líbano será respetada, honrada y protegida. En este acuerdo marco trilateral basado en el desempeño, Irán está fuera. Hezbollah está fuera. Y el camino hacia la paz entre Israel y Líbano está dentro".

Más de 4,000 personas en Líbano y 37 soldados israelíes por conflicto en Medio Oriente

Más de 4,000 personas en Líbano murieron en los ataques desde marzo, mientras que 37 soldados israelíes fallecieron por el conflicto.

Hezbolá no formó parte de las conversaciones, que dieron como resultado varios acuerdos de alto fuego que nunca se implementaron sobre el terreno.

Autoridades libanesas señalaron que garantizar la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano es una prioridad máxima para ellos en las negociaciones, y las autoridades israelíes han priorizado el desarme de Hezbolá, grupo respaldado por Irán.