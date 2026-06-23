Estos ataques tienen lugar después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento que estableció el cese de hostilidades en la región

Inicio / Internacional / Israel incumple alto el fuego; mata a dos personas en Líbano

Israel incumplió este martes la tregua acordada el pasado fin de semana con el grupo Hezbolá cuando soldados israelíes abrieron fuego contra un grupo de personas para dejar a dos de ellas sin vida en el sur de Líbano.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria aseguró que "el ataque perpetrado por el enemigo israelí en la ciudad de Nabatieh al Fawqa arrojó un saldo final de dos muertos y un herido".

Por otra parte, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa elevó a dos las personas heridas, mismas que fueron trasladadas al Hospital Popular Libanés de Nabatieh.

¿Cómo se produjo el ataque israelí en el sur de Líbano que dejó dos personas sin vida?

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), el ataque se produjo cuando soldados israelíes "abrieron fuego con sus ametralladoras contra" un grupo de personas "cerca de una excavadora que trabajaba en la construcción de una carretera" en el barrio de Al Deir.

Estos ataques tienen lugar después de que el pasado miércoles Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento que estableció el cese de hostilidades en la región, extensible también al territorio libanés.

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Los combates cesaron desde este domingo y dieron paso a una tensa calma en las últimas tres jornadas, por la que centenares de desplazados comenzaron a regresar a sus hogares en el sur libanés pese a las advertencias de las autoridades.

El Ministerio de Salud Pública libanés informó en su último balance que la cifra de muertos se elevó a 4,175.

Este incidente se produce tras casi tres días de calma tensa y en la misma jornada en la que comenzó la quinta ronda de negociaciones de paz entre el Líbano e Israel en Washington.