Nuevos aranceles no ocuparan aprobación del Congreso: Trump

Trump vuelve a la carga con los aranceles.

Este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, que, los nuevos aranceles del 10% que han implementado después de que la Corte Suorema declarara ilegal, no ncesiaran "la intervención del Congreso" para ser permanentes.

De estos nuevos gravámenes, que fueron activados este martes, aseguró que "son un poco más complejos, pero probablemente mejores, lo que conducirá a una solución aún más sólida que antes".

"No será necesaria la intervención del Congreso", afirmó Trump.

PEse a esto, los aranceles podrían imponerse por tan solo 150 días, debido a que la norma en la que se ha apoyado para decretar esos nuevos gravámenes, la sección 122 de la ley de comercio de 1974, así lo implica, esto solo si el Congreso lo aprueba.

Las palabras de Trump dan a entender que no buscará el apoyo del legislativo para la activación de esta nueva fase de su política comercial.

En su discurso, el mandatario fue un paso más allá al defender la imposición de gravámenes sobre las importaciones al aventurar que sustituirán a la recaudación de impuestos sobre las personas físicas.

"Creo que los aranceles pagados por países extranjeros, como en el pasado, reemplazarán sustancialmente el sistema moderno de impuesto sobre la renta, aliviando una gran carga financiera a la gente que amo", afirmó.

Califica de 'desafortunada' la decisión arancelaria de la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “desafortunada” la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló sus aranceles globales, durante un acto en el que varios jueces del máximo tribunal permanecieron presentes y en silencio.

“La gran noticia fue cómo Donald Trump acertó con el pronóstico económico”, declaró el mandatario al defender su política arancelaria. “Y 22 Premios Nobel de Economía no lo hicieron… Y luego, hace apenas cuatro días, un desafortunado fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos”.

Mientras Trump se refería al fallo, cuatro magistrados —John Roberts, Elena Kagan, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— se mantuvieron inmóviles e inexpresivos a pocos metros del presidente.

De acuerdo con el sentido de la votación, Roberts, Kagan y Barrett formaron parte de la mayoría que invalidó los aranceles, mientras que Kavanaugh votó a favor de mantenerlos.

Pese al revés judicial, Trump aseguró que su administración trabaja para reimponer los gravámenes utilizando otras bases legales. No obstante, en esta ocasión moderó el tono frente al tribunal.

El contraste fue notable respecto a la conferencia de prensa que ofreció días antes, cuando criticó con dureza la resolución y calificó a los jueces de la mayoría como “muy antipatriotas”.

Al ser cuestionado entonces sobre si los magistrados que votaron contra sus aranceles serían bienvenidos en su discurso, respondió: “Apenas están invitados. Sinceramente, me da igual que vengan”.

