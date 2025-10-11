Cerrar X
Internacional

Anuncian apagones simultáneos en casi 50% del territorio en Cuba

Estos cortes de energía eléctrica se llevarán a cabo por las averías en las centrales térmicas, la falta de combustible y de divisas para importarlo

De acuerdo con la empresa estatal Unión Eléctrica, el 49% del territorio de Cuba será afectado por apagones simultáneos durante la jornada nocturna de este fin de semana.

Aunque los apagones son habituales en la isla, dichos cortes de energía podrían extenderse hasta 20 horas al día.

El Gobierno de Cuba informó que se llevarán a cabo dichos apagones por las averías en las centrales térmicas, la falta de combustible y de divisas para importarlo.

De acuerdo con la empresa, se cálcula que el horario establecido para el apagón de la jornada tendrá una generación máxima de 1,780 megavatios, para una demanda de 3,350 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles se encuentran fuera de servicio, mientras que 43 centrales de generación distribuida están en la misma situación por la falta de combustible.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de “asfixia energética”.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales.

Se prevé que el Producto Interno Bruto en Cuba sea negativo este 2025.


