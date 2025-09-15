Cerrar X
Anuncian medidas contra bandas de Haití tras masacre

Después de reportar el homicidio de 42 personas de una comuna en Cabaret, autoridades afirmaron que dichas bandas no serán más poderosas que la República

  • 15
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de Haití anunció una serie de medidas para hacer frente a las bandas en un deterioro de crisis de seguridad, tras registrar la muerte de 42 personas de la comuna de Cabaret en manos de grupos criminales.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el Gobierno calificó los ataques de las bandas como una "barbarie".

"Estos criminales, que atacan cobardemente a familias enteras, no triunfarán: la República nunca cederá ante la barbarie".

Autoridades prestarán asistencia a las familias víctimas, con apoyo médico, psicológico y humanitario, además de reafirmar sus intenciones de restaurar la paz y la seguridad en el país.

Entre estos hechos, también se destaca como los miembros de la banda Gran Grif demolieron e incendiaron la comisaría de la comuna de Liancourt, en Artibonite.

Diversos videos que circulan en redes sociales, evidencias como los pandilleros celebrarban su hazaña en medio de la severa etapa de inseguridad sufrida en el país.


