Papa León XIV llega a Camerún con mensaje de paz

El papa León XIV arribó este miércoles a Camerún, en el marco de su gira africana, con un mensaje centrado en la paz, la justicia y el uso responsable del poder político, en una nación marcada por tensiones internas y cuestionamientos democráticos.

A su llegada a la capital, Yaundé, el pontífice sostuvo un encuentro con el presidente Paul Biya, quien a sus 93 años mantiene el poder desde 1982 y recientemente extendió su mandato tras unas elecciones disputadas.

Enfoque en corrupción y gobernanza

De acuerdo con el Vaticano, la visita incluye temas clave como la lucha contra la corrupción, la ética en el ejercicio del poder y la promoción de instituciones más justas en este país rico en recursos minerales.

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El viaje, que inició en Argelia, forma parte de la primera gira africana del pontífice, considerado el primer papa estadounidense en la historia.

Durante su agenda en Camerún, León XIV también se reunirá con autoridades civiles, diplomáticos y representantes de la sociedad, además de visitar un orfanato administrado por religiosas.

En paralelo, el papa ha insistido en la necesidad de fortalecer sistemas democráticos basados en principios éticos. En un mensaje reciente, subrayó que una “democracia auténtica” debe sustentarse en el respeto a la dignidad humana y en valores morales sólidos.

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Advirtió que, sin estos fundamentos, los sistemas democráticos pueden degenerar en abusos de poder o en estructuras dominadas por élites económicas y tecnológicas.

Este pronunciamiento ocurre en un contexto en el que la oposición camerunesa ha impugnado los resultados de las elecciones del 12 de octubre, en las que el opositor Issa Tchiroma Bakary asegura haber obtenido la victoria.

Tregua separatista por visita papal

Uno de los momentos clave del viaje será la “reunión por la paz” programada en la ciudad de Bamenda, en la región noroeste, epicentro de un conflicto separatista que ha dejado miles de víctimas.

En ese contexto, la Unity Alliance anunció una pausa de tres días en los combates para garantizar la seguridad durante la visita del pontífice.

El conflicto, iniciado en 2017 por grupos angloparlantes que buscan independizarse de la mayoría francófona, ha causado más de 6 mil muertes y desplazado a más de 600 mil personas, según el International Crisis Group.

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Multitudinaria misa y siguiente destino

Como parte de su agenda, León XIV celebrará una misa masiva en Duala, a la que se espera asistan unas 600 mil personas en un país donde cerca del 29% de la población es católica.

Tras su paso por Camerún, el pontífice continuará su gira en Angola y posteriormente en Guinea Ecuatorial, llevando un mensaje de paz y reconciliación a distintas regiones del continente africano.

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