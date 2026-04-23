Warner Bros aprueba compra de Paramount por US$81,000 millones

Los accionistas de Warner Bros aprobaron la megafusión con Paramount, al adquirirla por $81,000 millones de dólares.

Discovery votó a favor de vender todo el negocio a Paramount por $31 dólares por acción. Incluida la deuda, el acuerdo está valorado en casi $111,000 millones de dólares.

Paramount, propiedad de Skydance, quiere comprar toda Warner. Eso significa que HBO Max, títulos de culto como “Harry Potter” e incluso CNN podrían encontrarse pronto bajo el mismo techo que CBS, “Top Gun” y el servicio de streaming Paramount+. La luz verde de los accionistas de la empresa aumenta la probabilidad de que eso se convierta en realidad.

Mientras tanto, los accionistas de Warner rechazaron el jueves una medida separada que detallaba pagos posteriores a la fusión para ejecutivos de la empresa.

A finales del año pasado, Warner rechazó los acercamientos de Paramount para, en su lugar, cerrar un acuerdo de estudio y streaming de 72,000 millones de dólares con Netflix.

Las tres empresas pasaron meses enfrentándose públicamente por quién tenía la mejor oferta sobre la mesa.

El consejo de Warner respaldó repetidamente la propuesta de Netflix. Finalmente, Paramount ofreció más dinero y Netflix se retiró abruptamente de la contienda en lugar de prolongar la pelea.

Este drama corporativo puede haber terminado ya, pero las implicaciones permanecen. Miles de actores, directores, guionistas y otros profesionales de la industria han expresado una “oposición inequívoca” al acuerdo, en una carta en la que sostienen que una mayor consolidación provocará pérdidas de empleo y menos opciones para cineastas y espectadores.

Algunos legisladores también han dado la voz de alarma. En una audiencia de “foco” sobre la fusión celebrada en Washington la semana pasada, el senador demócrata Cory Booker manifestó que no estaba en juego “solo un acuerdo corporativo”, sino “quién controla las noticias, quién controla el entretenimiento, quién controla la narrativa”.

Ejecutivos de las compañías sostienen que esto será una buena noticia para los consumidores, quienes, según dicen, tendrán acceso a bibliotecas de contenido más grandes, particularmente si HBO Max y Paramount+ se convierten en un solo servicio de streaming.

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