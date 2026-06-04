Trump critica 'antipatriótico' voto que limita su guerra con Irán

Ante su posición en la guerra con Irán, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó este jueves el "antipatriótico" voto en la Cámara Baja a favor de limitar sus poderes frente a este conflicto.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario republicano calificó de "sin sentido" la votación celebrada la víspera "justo en medio de las negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán" y calificó de "malos republicanos" a los cuatro legisladores que se unieron a los demócratas para apoyar la resolución.

"¿Quién haría algo tan antipatriótico? Ellos saben en qué punto se encuentran las negociaciones. A los demócratas los mueve el 'Síndrome de Delirio Anti-Trump'. Preferirían ver fracasar a nuestro país antes que concederme otra victoria, una más de tantas", advirtió.

Tachó a los legisladores Brian Fitzpatrick de Pensilvania, Thomas Massie de Kentucky, Tom Barrett de Michigan y Warren Davidson de Ohio, como oportunistas.

"en cuanto a los cuatro republicanos, esa es otra historia muy distinta: ¡son unos oportunistas que solo buscan lucirse! Debería darles vergüenza", enfatizó Trump.

Esta es la primera vez que se aprueba una votación relacionada con la guerra de Irán por los congresistas, misma que se une a otra resolución similar que prosperó en el Senado a finales de mayo.

No obstante, esta medida ahora deberá pasar por el filtro de la Cámara Alta, controlada por los republicanos. Sin embargo, sería el presidente Donald Trump quien tendría que ratificarla para que entre en vigor.

Esta resolución está basada en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige la autorización del Congreso para mantener hostilidades militares prolongadas.

Sus promotores insisten en que Trump ordenó la ofensiva contra Irán sin el visto bueno del Congreso, mientras que la Casa Blanca defiende que el republicano actuó dentro de sus atribuciones constitucionales.

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