Argentina y Corea del Sur impulsan alianza por el litio

Argentina y Corea del Sur firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación en minerales críticos, con énfasis en el desarrollo de proyectos de litio

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Los gobiernos de Argentina y Corea del Sur suscribieron este viernes un memorando de entendimiento para ampliar la colaboración en el desarrollo de minerales críticos, especialmente en el sector del litio, durante la visita oficial del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, a Buenos Aires.

El documento fue firmado en el Palacio San Martín por el ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, y el ministro surcoreano de Comercio, Industria y Recursos, Kim Jeong-kwan.

Un honor recibir al Presidente de Corea del Sur 🇰🇷, Lee Jae-myung (@Jaemyung_Lee), en su llegada a la Argentina.



Se trata de la primera visita bilateral a nuestro país de un mandatario surcoreano en 22 años.



Junto al Presidente @JMilei, encabezarán mañana una nutrida agenda de… pic.twitter.com/Jt4XZcZmCg — Pablo Quirno (@pabloquirno) July 31, 2026

Buscan atraer inversiones y tecnología

De acuerdo con el Gobierno argentino, el memorando tiene como objetivo fortalecer la cooperación bilateral mediante el impulso de inversiones y proyectos conjuntos relacionados con la exploración, extracción, procesamiento y refinamiento de minerales estratégicos.

Además, el acuerdo contempla ampliar el intercambio tecnológico entre ambos países y consolidar cadenas de suministro más seguras para las industrias de baterías y tecnologías avanzadas.

En la ceremonia también participaron el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el canciller surcoreano, Cho Hyun.

En el marco de la visita oficial del Presidente Lee Jae-myung, hoy firmamos en el Palacio San Martín, junto al Ministro de Comercio, Industria y Recursos de la República de Corea, Kim Jeong-kwan (@MOTIRKoreaEng), un Memorándum de Entendimiento para profundizar nuestra cooperación… pic.twitter.com/jT9fKJrMDJ — Pablo Quirno (@pabloquirno) July 31, 2026

Como parte de la agenda bilateral, el Gobierno argentino aprobó el ingreso de la empresa surcoreana Posco al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar el proyecto de litio Sal de Oro, ubicado en el noroeste del país.

La inversión asciende a 207.9 millones de dólares y permitirá a la compañía acceder a beneficios fiscales, estabilidad jurídica por 30 años, exenciones en derechos de exportación y mecanismos de arbitraje internacional en caso de controversias.

El canciller Pablo Quirno destacó que la presencia de Posco en Argentina refleja el potencial de cooperación económica entre ambas naciones.

Argentina apuesta por el crecimiento del litio

El litio se ha consolidado como uno de los sectores estratégicos de la economía argentina, junto con la minería del cobre y la industria de los hidrocarburos.

Según datos oficiales, el país cuenta con 69 proyectos de litio en distintas etapas de desarrollo, aunque únicamente siete se encuentran actualmente en producción, entre ellos Sal de Oro.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, Argentina ocupa el quinto lugar mundial en producción de litio, el tercero en reservas y comparte con Bolivia el primer sitio en recursos de este mineral, por lo que las autoridades prevén incrementar su participación en el mercado internacional en los próximos años.