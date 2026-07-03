ONG argentinas envían rescatistas y médicos a Venezuela

Un contingente con 70 rescatistas, 30 médicos y cuatro toneladas de ayuda partió desde Argentina para apoyar las labores tras los terremotos en Venezuela

Un contingente integrado por 70 rescatistas argentinos y 30 médicos venezolanos partió este viernes desde Buenos Aires rumbo a Venezuela para reforzar las labores de rescate y atención médica tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, que han dejado al menos 2 mil 595 personas fallecidas y 12 mil 400 heridas.

La misión humanitaria es encabezada por organizaciones de la sociedad civil y despegó desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo comandado por Enrique Piñeyro, piloto y fundador de la organización Solidaire.

Además del personal especializado, la aeronave transporta cuatro toneladas de insumos donados por la Cruz Roja Argentina para apoyar las tareas de asistencia en las zonas afectadas por los sismos.

Especialistas reforzarán la atención médica y el rescate

Entre los profesionales que integran la misión se encuentran intensivistas, emergentólogos, traumatólogos, cirujanos, pediatras, internistas, médicos generalistas y un neuropsiquiatra.

Al contingente también se suman rescatistas del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y del Grupo Fénix Unit Rescue, una brigada especializada con sede en la provincia argentina de Mendoza.

La nueva misión se incorpora a los equipos enviados previamente por el Gobierno argentino desde la semana pasada como parte de la respuesta internacional a la emergencia.

El primer despliegue se realizó el viernes pasado, cuando viajaron 24 brigadistas, entre militares y civiles, incluidos veterinarios, enfermeros, cuatro perros de rescate y equipo especializado para colaborar en las labores de búsqueda y asistencia.

Posteriormente, el martes de esta semana, el Gobierno argentino envió dos aviones adicionales con 38 personas, entre ellas médicos y equipos de búsqueda, además de ayuda humanitaria compuesta por sistemas de almacenamiento de agua, un generador eléctrico, equipo sanitario, carpas, cocinas de campaña y material de comunicaciones.

Operación coordinada con ambos gobiernos

Antes del despegue, Enrique Piñeyro difundió un video en el que aseguró que la misión cuenta con las autorizaciones correspondientes de las autoridades de Argentina y Venezuela, así como con el respaldo de la Cruz Roja.

Piñeyro ha impulsado durante varios años operaciones humanitarias mediante Solidaire utilizando un avión Boeing 787, con el que anteriormente ha participado en evacuaciones de refugiados en el Mediterráneo, vuelos sanitarios durante la pandemia de covid-19, corredores aéreos para familias ucranianas y el transporte de ayuda internacional en distintas emergencias.

De acuerdo con el más reciente balance ofrecido por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio en la zona norte del país han dejado al menos 2 mil 595 personas fallecidas y 12 mil 400 heridas, por lo que continúan las labores de rescate, atención médica y distribución de ayuda humanitaria.