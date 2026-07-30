En caso de que se encuentre culpable, la persona deberá abandonar el país dentro del plazo que se fije, dependiendo de sus circunstancias

Inicio / Internacional / Milei cierra paso a migrantes que difundan odio contra Argentina

El presidente Javier Milei prohibió la entrada de todo extranjero que difunda "mensajes de odio" en contra de Argentina.

A través de redes sociales, el mandatario argentino dio a conocer que se realizó la modificación a la Ley de Migraciones, donde se prevé tanto la expulsión como la cancelación de residencia para todos aquellos extranjeros que lleven a cabo estas prácticas.

En el documento compartido por su oficina, se menciona que Milei firmó el "Decreto de Necesidad y Urgencia" el cual se origina por las manifestaciones de hostilidad contra su país tras la final disputada contra España durante el Mundial 2026.

Afirmó que dichas medidas se aplicarán a todos aquellos que hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último".

"Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso", agrega.

En caso de que se encuentre culpable, la persona deberá abandonar el país dentro del plazo que se fije, dependiendo de las circunstancias del responsable.

Esto surge de manera paralela a que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) abrió una carpeta de investigación contra varios jugadores, quienes cometieron diversas faltas al finalizar el encuentro con España.

Investigan a Argentina por pancarta de Malvinas en Mundial 2026

La FIFA abrió una serie de procedimientos disciplinarios contra jugadores de la selección argentina, miembros de su cuerpo técnico y la Asociación del Futbol Argentino (AFA) por distintos incidentes registrados durante la más reciente Copa del Mundo.

Los cargos abarcan desde enfrentamientos físicos tras la Final frente a España hasta la exhibición de una pancarta alusiva a las Islas Malvinas después de la semifinal contra Inglaterra, además de conductas atribuidas a aficionados argentinos durante el torneo.