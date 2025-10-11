Cerrar X
Internacional

Arrestan 237 personas en campaña electoral de Costa de Marfil

Agentes lanzaron gas lacrimógeno contra los participantes y sus intentos de manifestarse contra los candidatos por las calles de la capital

  • 11
  • Octubre
    2025

Autoridades detuvieron a 237 personas que participaban en los intentos de protestas realizadas en el primer día de la campaña electoral en Costa de Marfil.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, grupos de manifestantes intentaron marchar por las calles de la capital, pero los elementos de seguridad les impedía reagruparse al golpearlos o arrojandoles gas lacrimógeno.

Esta marcha fue inicialmente convocada por el Frente Común, una alianza de las dos principales formaciones opositoras del país. Aunque dichos partidos cancelaron la convocatoria, los llamamientos en redes sociales se mantuvieron bajo el lema "Por la democracia, la justicia y la paz".

Agentes detuvieron a decenas de personas de las que se sospechaba eran manifestantes.

En septiembre, el Consejo Constitucional publicó la lista definitiva de aspirantes presidenciales, que suman cinco, donde se excluye al ex consejero delegado del banco suizo Crédit Suisse Tidjane Thiam, a quien le fue prohibida su candidatura la considerar que perdió su nacionalidad marifileña al adquirir la francesa en 1987.

La exclusión de los candidatos opositores ha sacado a las calles a miles de personas en los últimos meses, debido a que alegan a que no están dispuestos a tolerar un cuarto mandato. 


