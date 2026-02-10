Arrestan a casi 380,000 migrantes en Gobierno Trump desde 2025

La Administración de Donald Trump arrestó alrededor de 379,000 inmigrantes desde el 20 de enero de 2025, según informó el director de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons.

Durante una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, explicó que entre los detenidos se encuentran alreedor de 8,400 presuntos delincuentes.

"Se encuentran más de 7.000 presuntos pandilleros y más de 1.400 terroristas conocidos o presuntos" explicó.

El director de la agencia migratoria aseguró que el ICE mantiene sus acciones para evitar que más personas provenientes del extranjero, continúen en el territorio "sin rendir cuentas".

"(ICE) mantiene su compromiso con los principios fundamentales de que quienes ingresan ilegalmente a nuestro país deben rendir cuentas".

Los demócratas mantienen su rechazo ante la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, a menos de que se modifiquen algunos aspectos controvertidos de sus políticas de control migratorio.

Reconoce EUA fallas en operativos y detenciones del ICE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró este lunes que seis de cada siete migrantes detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no cuentan con historial criminal violento.

De acuerdo con la cadena CBS, el documento obtenido por parte de las autoridades de Estados Unidos reportó que esta cifra equivale al 86% de los detenidos.

El reporte encontró que alrededor del 14% de los 400,000 migrantes arrestados por el ICE durante los últimos 10 días de enero, tienen antecedentes penales.

