Arrestan a hombre tras operativo en consulado de Irán en París

Agentes de policía detuvieron este viernes a un hombre en el consulado de Irán en París, tras responder a un reporte de un testigo sobre alguien que posiblemente portaba una granada de mano y un chaleco con explosivos, pero las autoridades no han confirmado por el momento si hallaron armas.

Un funcionario de la policía de París dijo a The Associated Press que los agentes estaban verificando la identidad del hombre y tratando de determinar si portaba armas. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la política policial no le permite ser identificado públicamente.

Algunos de los policías, agentes especiales y bomberos que acudieron al consulado tras el reporte fueron vistos más tarde abandonando el lugar luego del arresto. Se mantuvo un cordón policial, pero el tráfico se reabrió en la zona.

El funcionario dijo que el hombre fue detectado alrededor de las 11:00 de la mañana (0900 GMT) de este viernes y que la policía lanzó un operativo especial tan pronto como las autoridades fueron alertadas.

No hubo reportes sobre ninguna explosión, indicó el funcionario.

Imágenes transmitidas por la televisión francesa y en redes sociales mostraron a policías rodeando el edificio.

El incidente sucede en un momento de tensión intensa en Oriente Medio y al tiempo que París se prepara para realizar los Juegos Olímpicos.

