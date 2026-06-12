Arrestan a presunto implicado de tiroteo Ohio que dejó 12 heridos

Las autoridades de Ohio arrestaron a un hombre de 20 años señalado como presunto participante en el tiroteo ocurrido durante el Festival Old West End, un evento comunitario celebrado el pasado fin de semana en Toledo y que dejó 12 personas heridas.

El detenido fue identificado como Eljay Crisp-Carr, quien enfrenta 11 cargos de agresión grave relacionados con los hechos registrados el sábado en un parque donde cientos de asistentes disfrutaban de actividades, música en vivo y puestos de comida.

Investigación apunta a una pelea entre grupos rivales

De acuerdo con la policía, el incidente comenzó tras una confrontación entre grupos rivales que escaló hasta un intercambio de disparos. Aunque dos personas involucradas en el enfrentamiento habrían abierto fuego entre sí, ninguna de ellas figura entre los heridos reportados.

Una denuncia presentada ante el Tribunal Municipal de Toledo señala que videos analizados por los investigadores muestran a Crisp-Carr participando en la pelea. Según la declaración de una detective, después de que otro individuo comenzó a disparar, el sospechoso se alejó brevemente antes de volver y realizar detonaciones hacia la multitud.

Las autoridades indicaron que el proceso de identificación incluyó el análisis de testimonios, publicaciones en redes sociales y material fotográfico recopilado por corporaciones de seguridad.

Buscan a un segundo sospechoso

La policía también emitió una orden de arresto contra Ka Nye Taylor, considerado otro presunto implicado en el tiroteo y quien permanece prófugo.

Tras los hechos, los organizadores cancelaron la segunda jornada del festival anual, celebrado en uno de los distritos históricos más conocidos de Toledo, ubicado cerca del lago Erie.

Reconocen apoyo de ciudadanos durante la emergencia

Las víctimas del ataque tienen edades que van desde adolescentes hasta personas de alrededor de 60 años. Durante una conferencia de prensa, funcionarios municipales destacaron la rápida respuesta de policías, paramédicos y ciudadanos que auxiliaron a los heridos mientras llegaban los servicios de emergencia.

"Ayudaron a otros colocando torniquetes, vendando heridas, aplicando presión y consolando a esas víctimas hasta que pudiera llegar ayuda adicional", señaló Allison Armstrong, jefa de Bomberos y Rescate de Toledo.

Comentarios