Arrestan a supervisor de la DEA tras cierre de oficina en RD

Horas después de que empezara el cierre hasta nuevo aviso de una oficina de la DEA en República Dominicana, se arrestó a un supervisor de la agencia como parte de una investigación sobre el abuso de un programa de visas estadounidenses para informantes confidenciales.

El arresto se produce horas después de que el gobierno del presidente Donald Trump cerró inesperadamente su oficina antinarcóticos en la nación caribeña horas antes el jueves por lo que calificó como una “repugnante y deshonrada violación a la confianza pública”.

El supervisor, identificado como Melitón Cordero, fue detenido como parte de una investigación encabezada por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el arresto.

Previo a este arresto, horas antes la embajadora de EUA en el país del Caribe, Leah F. Campos, informó que cerró la oficina de la DEA hasta nuevo aviso sin ofrecer un motivo.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, afirmó que el cierre no tenía nada que ver con el gobierno dominicano, sino que era parte de una investigación interna de Estados Unidos.

