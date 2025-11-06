Asciende a 12 personas fallecidas por accidente en Kentucky

Expertos federales de Estados Unidos informaron que la cifra de personas fallecidas a causa del accidente registrado el pasado martes aumentó a 12.

De acuerdo con los restos encontrados en el sitio del accidente, tres podrían pertenecer a los tripulantes de la aeronave, según mencionó el alcalde de Louisville, Craig Greenberg.

Afirmó que la cifra de personas fallecidas podría seguir en aumento, debido a que el equipo de rescatistas ha pasado a la fase de recuperación.

Previo al hallazgo, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, el número muy probablemente ascendería a doce.

El vuelo 2976 de UPS, una de las empresas de transporte de paquetes más importantes de Estados Unidos, se estrelló cuando apenas se encontraba a 55 metros de altura.

🇺🇸 | Un nuevo video muestra el accidente del vuelo 2976 de UPS en Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/0PxYnbL1Ej — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 6, 2025

El accidente provocó un incendio de grandes dimensiones en las inmediaciones del aeropuerto. Por el momento, la alerta emitida por las autoridades locales no permite que nadie transite en un radio de cinco millas.

