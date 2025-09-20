Cerrar X
Asciende a 27 personas fallecidas por explosión de pipa en CDMX

Hasta el momento, autoridades informaron que al menos 18 personas continúan hospitalizadas y 39 más ya fueron dadas de alta de los diversos nosocomios

  • 20
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que son 27 las víctimas que perdieron la vida a causa de la explosión de un camión de gas LP en Iztapalapa.

De acuerdo con el listado, el último deceso corresponde a Ricardo Corona Hernández, de 38 años de edad.

La explosión ocurrió cuando una pipa con capacidad de 49,500 litros se volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia.

Entre los heridos, se encuentra la niña que sobrevivió tras ser protegida por su abuela, quien falleció luego de sufrir quemaduras en más del 90% de su cuerpo.

La Fiscalía afirmó que el accidente ocurrió debido a que el vehículo circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se estrellara con el muro de contención.

No obstante, videos captados por cámaras de vigilancia muestran como el vehículo circulaba a una velocidad moderada, por lo que las investigaciones siguen su curso.


