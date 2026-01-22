Asciende a 45 fallecidos por descarrilamiento de tren en España

Autoridades confirmaron que el número de muertos en el accidente ferroviario al sur de España ascendió a 45.

Esto fue resultado de las acciones ejercidas por servicios de emergencias que actúan en la zona hayan encontrado este jueves otros dos cuerpos.

Se trata de los dos últimos desaparecidos que quedaban por localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares.

Los restos de las víctimas aparecieron debajo del tren de Renfe, uno de los dos implicados en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo.

De acuerdo con la agencia EFE, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba ha realizado la autopsia a 43 personas, todas las fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz que habían sido encontradas hasta hoy.

De las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres que son de Marruecos, Rusia y Alemania.

Todas las familias fueron informadas del fallecimiento de sus allegados por parte de la Guardia Civil, acompañada de equipos de psicólogos.

Tren se descarrila en Andaluz

Durante la tarde de este domingo, un tren de origen italiano descarriló sus tres últimos vagones cuando se dirigía hacia Madrid.

Al invadir la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy con dirección a Huelva que también sufrió una acción similar, chocó contra la unidad.

Elementos de la Guardia Civil, bomberos, servicios sanitarios, unidades de otras comunidades autónomas y dispositivos de Protección Civil.

El ministro de Transportes calificó el siniestro como “terrible”, debido al nivel de destrucción de los vagones y a la complejidad de las tareas de rescate.

En declaraciones a los periodistas en Adamuz, el presidente de la compañía ferroviaria Iryo, se mostró visiblemente afectado cuando envió un mensaje de pésame y ánimo a los familiares de las víctimas.

