Suman 31 muertos de accidente de pipa en Iztapalapa

Autoridades de la Ciudad de México confirmaron que asciende a 31 el número de personas fallecidas tras el accidente de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa.

La Secretaría de Salud Pública capitalina informó que 13 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 40 ya fueron dadas de alta. “Lamentablemente hay 31 fallecimientos confirmados”, indicó la dependencia.

¿Cómo ocurrió la tragedia?

El siniestro tuvo lugar la tarde del miércoles 10 de septiembre, cuando una pipa con capacidad de 49 mil 500 litros de gas volcó y se incendió sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia.

De acuerdo con los primeros peritajes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital, la causa fue el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor de la unidad, propiedad de la compañía Transportadora Silza.

Los especialistas señalaron que el conductor circulaba a alrededor de 50 kilómetros por hora, rebasando el límite de 40, y perdió el control en una glorieta. El pavimento estaba seco y no había obstáculos que explicaran la pérdida de control.

Responsabilidades legales

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, anunció que se fincarán responsabilidades por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad.

Por su parte, Transportadora Silza aseguró estar en disposición de colaborar con las investigaciones y afirmó que asumirá con seriedad su responsabilidad social y legal frente a lo ocurrido.

