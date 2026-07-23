Los accidentes en obras de construcción son frecuentes en este país, donde el rápido crecimiento de la infraestructura a menudo choca con una geología frágil

Inicio / Internacional / Asciende a 25 víctimas mortales de explosión en túnel de India

Autoridades en India afirmaron que al menos 25 personas perdieron la vida a causa de la explosión registrada dentro de un túnel en Himalaya, India.

De acuerdo con los organismos, se recuperaron los 13 cuerpos restantes que se encontraban atrapados dentro del túnel derrumbado.

Varias agencias habían realizado esfuerzos de rescate durante los cuatro días transcurridos desde que una explosión de gas sacudió el túnel.

El gobierno estatal de Sikkim emitió un comunicado en el que detalló que, tras la recuperación de todos los empleados desaparecidos, los equipos llevaron a cabo una inspección final del túnel y dieron por concluidas las operaciones, informó.

Acumulación de gas metano desencadenó la explosión en India

Una acumulación de gas metano desencadenó la explosión, que dejó atrapadas bajo tierra a decenas de personas. Los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por el gas tóxico en el interior, indicaron funcionarios.

Los accidentes en obras de construcción no son infrecuentes en India, donde el rápido crecimiento de la infraestructura a menudo choca con una geología frágil, fallas en la construcción, clima extremo y estándares de seguridad.

La explosión ocurrió el lunes en el Proyecto Hidroeléctrico Teesta, de 500 megavatios, a unos 40 kilómetros al sur de la capital estatal, Gangtok, en el estado himalayo.

Explosión en túnel de India deja 11 muertos y 14 desaparecidos

Una explosión de gas dentro de un túnel en India, provocó el derrumbe en una construcción de un proyecto hidroeléctrico, lo que dejó al menos 11 personas sin vida y 14 desaparecidos.