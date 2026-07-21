Los accidentes de construcción son comunes en India, donde el rápido crecimiento de la infraestructura a menudo choca con fallas en la construcción

Inicio / Internacional / Explosión en túnel de India deja 11 muertos y 14 desaparecidos

Una explosión de gas dentro de un túnel en India, provocó el derrumbe en una construcción de un proyecto hidroeléctrico lo que dejó al menos 11 personas sin vida y 14 desaparecidos.

El jefe de gobierno estatal, Prem Singh Tamang, mencionó que a explosión fue provocada por una acumulación de gas metano, la cual dejó a 27 personas atrapadas, por lo que se procedió con las labores de rescate.

El siniestro sacudió el túnel el lunes en la aldea de Samardung, a unos 40 kilómetros de Gangtok, donde varios trabajadores realizaban labores de construcción en el proyecto hidroeléctrico Teesta.

Los sobrevivientes contaron a las autoridades que escucharon una fuerte explosión antes de que los escombros se precipitaran dentro del túnel, atrapando a decenas de personas.

Funcionarios recuperaron 11 cuerpos gracias a los s equipos de rescate, incluida la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres.

“Encontramos gases tóxicos como metano, monóxido de carbono y azufre de hidrógeno dentro del túnel”, indicaron las autoridades.

Los accidentes de construcción no son poco comunes en India, donde el rápido crecimiento de la infraestructura a menudo choca con una geología frágil, fallas en la construcción, clima extremo y estándares de seguridad.

Expertos señalan que la cuenca del río Teesta, donde se construye el proyecto hidroeléctrico, se encuentra en una región sísmicamente activa, marcada por formaciones rocosas jóvenes y frágiles, llenas de fracturas y bolsas subterráneas que pueden atrapar gases antiguos.