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Explosión en túnel de India deja 11 muertos y 14 desaparecidos
Los accidentes de construcción son comunes en India, donde el rápido crecimiento de la infraestructura a menudo choca con fallas en la construcción
Por Diana Valeria Leyva | 21 Julio 2026
Una explosión de gas dentro de un túnel en India, provocó el derrumbe en una construcción de un proyecto hidroeléctrico lo que dejó al menos 11 personas sin vida y 14 desaparecidos.
El jefe de gobierno estatal, Prem Singh Tamang, mencionó que a explosión fue provocada por una acumulación de gas metano, la cual dejó a 27 personas atrapadas, por lo que se procedió con las labores de rescate.
El siniestro sacudió el túnel el lunes en la aldea de Samardung, a unos 40 kilómetros de Gangtok, donde varios trabajadores realizaban labores de construcción en el proyecto hidroeléctrico Teesta.
Los sobrevivientes contaron a las autoridades que escucharon una fuerte explosión antes de que los escombros se precipitaran dentro del túnel, atrapando a decenas de personas.
Funcionarios recuperaron 11 cuerpos gracias a los s equipos de rescate, incluida la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres.
“Encontramos gases tóxicos como metano, monóxido de carbono y azufre de hidrógeno dentro del túnel”, indicaron las autoridades.
Los accidentes de construcción no son poco comunes en India, donde el rápido crecimiento de la infraestructura a menudo choca con una geología frágil, fallas en la construcción, clima extremo y estándares de seguridad.
Expertos señalan que la cuenca del río Teesta, donde se construye el proyecto hidroeléctrico, se encuentra en una región sísmicamente activa, marcada por formaciones rocosas jóvenes y frágiles, llenas de fracturas y bolsas subterráneas que pueden atrapar gases antiguos.