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Finanzas

Piratería en México asciende a más de $63,000 millones de pesos

La Concanaco Servytur señaló que la comercialización de mercancía ilegal ha afectado alrededor de 70,000 empleos formales en el país

  • 08
  • Abril
    2026

En México, el consumo de productos “pirata” alcanzó un valor de $63,262 millones de pesos en 2025, lo que representa un desafío económico clave de cara al Mundial de 2026, advirtió la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

Este fenómeno no solo implica pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo la correcta distribución de la derrama que generará el evento deportivo.

Durante la conferencia “Piratería en México: El desafío económico rumbo al Mundial 2026”, el presidente del organismo, Octavio de la Torre, señaló que la comercialización de mercancía ilegal ha afectado alrededor de 70,000 empleos formales en el país. 

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En ese contexto, subrayó que el reto no es únicamente combatir la venta de productos falsificados, sino garantizar que el beneficio económico llegue a las empresas que operan dentro de la legalidad.

El impacto de la piratería se concentra principalmente en sectores como el textil, artículos deportivos y comercio minorista, además de derechos audiovisuales y marcas patrocinadoras. 

De acuerdo con la información presentada, el atractivo principal de estos productos es su bajo costo, ya que pueden venderse entre 50% y 70% más baratos que los originales, lo que incentiva su consumo, especialmente en eventos de alta demanda como el Mundial.

“La piratería no solo es hablar de playeras apócrifas o mercancía falsificada, es hablar de legalidad y de si esa derrama que se dará durante el Mundial va a llegar a empresas que cumplen con la ley”, afirmó De la Torre. 

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Asimismo, advirtió que el evento representa una oportunidad histórica para fortalecer a las MiPymes y negocios familiares, que constituyen el 85% de las empresas en México, pero también un riesgo si no se frena la expansión del mercado ilegal.

Ante este panorama, la Concanaco hizo un llamado a reforzar los controles aduanales, agilizar trámites y endurecer sanciones contra establecimientos irregulares. 

“No basta con condenar la piratería. Hay que crear condiciones para que la formalidad sea viable, competitiva y protegida”, concluyó el dirigente, al enfatizar la necesidad de una estrategia integral rumbo al Mundial 2026.


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