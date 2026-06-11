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Internacional

Asciende a 47 personas sin vida tras terremoto en Filipinas

Se informó que alrededor de 390,000 personas han sufrido afectaciones directas por el terremoto, considerado uno de los más intensos.

  • 11
  • Junio
    2026

Las autoridades de Filipinas actualizaron este jueves el balance de víctimas por el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió la isla de Mindanao el pasado lunes, elevando a 47 el número de fallecidos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC), el número de personas heridas aumentó a 688, mientras que la cifra de desaparecidos se elevó a 31, un dato que mantiene en alerta a los equipos de emergencia desplegados en el sur del archipiélago.

Rescate continúa entre escombros y deslizamientos

Las operaciones de búsqueda siguen activas en distintas provincias de Mindanao, donde el sismo provocó el colapso de edificios, daños estructurales y deslizamientos de tierra que dificultan el acceso a algunas comunidades.

Elementos de Defensa Civil, fuerzas armadas y voluntarios trabajan para localizar posibles sobrevivientes entre los escombros. Además, las autoridades monitorean constantemente las condiciones del terreno debido a las más de 2,000 réplicas registradas desde el movimiento principal.

Cerca de 390,000 personas resultaron afectadas

El Departamento de Bienestar Social y Desarrollo informó que alrededor de 390,000 personas han sufrido afectaciones directas por el terremoto, considerado uno de los más intensos registrados en Filipinas durante las últimas décadas.

El reporte oficial también señala que 18,614 viviendas resultaron dañadas, de las cuales 3,330 quedaron completamente destruidas. Asimismo, 39,293 personas permanecen desplazadas debido a los daños ocasionados por el desastre.

Infraestructura presenta daños millonarios

El sismo causó afectaciones en carreteras, puentes, edificios públicos y sistemas de suministro eléctrico y agua potable en diversas regiones de Mindanao, la segunda isla más grande del país.

De manera preliminar, el Gobierno filipino estima que las pérdidas en infraestructura superan los 9 millones de dólares, aunque las evaluaciones continúan. Filipinas se ubica dentro del Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo.


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