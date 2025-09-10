Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable

El comentarista y activista consevador Charlie Kirk, de 31 años, perdió la vida tras recibir un disparo mientras se presentaba en un evento en la Universidad Utah Valley, este miércoles.

Videos que circulan a través de redes sociales muestran el momento en el que Kirk, un gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe un disparo mientras hablaba bajo una carpa ante centenares de personas.

🇺🇸 | URGENTE: El activista conservador Charlie Kirk ha sido tiroteado en un acto público en EEUU. pic.twitter.com/vDCWWJqlxD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 10, 2025

Autoridades investigan este caso, mientras que se

“Un joven se acercó y preguntó cuántas personas transgénero han llevado a cabo tiroteos, y Charlie le respondió. Luego hizo otra pregunta, también sobre atacantes. Antes de que Kirk pudiera tomar el micrófono de nuevo, se escuchó el disparo”. según declaró un testigo.

Esto sucedió ante la presencia de aproximadamente 2,000 personas, según declaró el excongresita Jason Chaffetz, quien también se encontraba en el evento.

Charlie Kirk, originario de Illinois, se casó con Erika Frantzve en 2021. La pareja tiene dos hijos pequeños. También fue un autor y una destacada figura mediática, conductor de un programa de radio diario de tres horas.

El comentarista fue reportado en estado crítico debido al impacto, por lo que distintas figuras pidieron por su pronta recuperación. Sin embargo, el mandatario estadounidense publicó en redes sociales su deceso.

"El gran y legendario Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era querido y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo queremos expresar nuestro más sentido pésame a su preciosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!"

Detienen a presunto asesino de activista

Horas más tarde, la Oficina Federal de Investigaciones informó que el presunto homicida del comentarista se encuentra bajo custodia. Además, se agradeció a la colaboración tanto de las autoridades estatales como locales de Utah para proceder con dicha aprehensión.

The subject for the horrific shooting today that took the life of Charlie Kirk is now in custody. Thank you to the local and state authorities in Utah for your partnership with @fbi.

We will provide updates when able. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

