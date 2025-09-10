Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Internacional

Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable

El comentarista se encontraba en una ponencia cuando aparentemente un hombre le disparó mientras hablaba frente a más de 2,000 personas

  • 10
  • Septiembre
    2025

El comentarista y activista consevador Charlie Kirk, de 31 años, perdió la vida tras recibir un disparo mientras se presentaba en un evento en la Universidad Utah Valley, este miércoles.

Videos que circulan a través de redes sociales muestran el momento en el que Kirk, un gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe un disparo mientras hablaba bajo una carpa ante centenares de personas.

Autoridades investigan este caso, mientras que se 

“Un joven se acercó y preguntó cuántas personas transgénero han llevado a cabo tiroteos, y Charlie le respondió. Luego hizo otra pregunta, también sobre atacantes. Antes de que Kirk pudiera tomar el micrófono de nuevo, se escuchó el disparo”. según declaró un testigo.

Esto sucedió ante la presencia de aproximadamente 2,000 personas, según declaró el excongresita Jason Chaffetz, quien también se encontraba en el evento.

Charlie Kirk, originario de Illinois, se casó con Erika Frantzve en 2021. La pareja tiene dos hijos pequeños. También fue un autor y una destacada figura mediática, conductor de un programa de radio diario de tres horas. 

El comentarista fue reportado en estado crítico debido al impacto, por lo que distintas figuras pidieron por su pronta recuperación. Sin embargo, el mandatario estadounidense publicó en redes sociales su deceso.

"El gran y legendario Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era querido y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo queremos expresar nuestro más sentido pésame a su preciosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!"

28ee4ff2-a9f2-4eea-a391-f6859d996dfc.jpg

Detienen a presunto asesino de activista

Horas más tarde, la Oficina Federal de Investigaciones informó que el presunto homicida del comentarista se encuentra bajo custodia. Además, se agradeció a la colaboración tanto de las autoridades estatales como locales de Utah para proceder con dicha aprehensión. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_10_T104432_521_1462f34c20
Adolescente ingresa con arma a escuela en Argentina
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T100338_141_892112db5a
Oasis ya está en la CDMX para sus esperados conciertos
escena_concierto_vaticano_06b3a6ea68
El Vaticano se llena de estrellas en concierto por la fraternidad
publicidad

Últimas Noticias

reabren_pipa_gas_c0e345175e
Reabren la México-Puebla tras explosión de pipa de gas
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 4 muertos
arena_gdl_e6ec689425
¡De primer nivel! Alista la Arena Guadalajara su gran apertura
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
publicidad
×