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Asesinan a exalcalde de San Juan Quiahije, Oaxaca, y a su hijo

Los dos hombres fueron agredidos por un grupo armado mientras se encontraban al interior de una obra en construcción, ayer domingo

  • 15
  • Junio
    2026

Carlos Orocio Cruz, exalcalde del municipio San Juan Quiahije, y su hijo Celestino Orocio Cruz fueron asesinados a balazos por un grupo armado en la comunidad de Cieneguilla.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que inició una carpeta de investigación, a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa, tras el crimen.

De acuerdo con los reportes ministeriales, los hechos ocurrieron el domingo 14 de junio, cuando las víctimas sufrieron una agresión con disparos de arma de fuego mientras se encontraban al interior de una obra en construcción ubicada en el paraje Camino a San José Ixtapam, en el Sector 4 de la población.

Tras recibir el reporte por parte de la autoridad municipal, la Fiscalía desplegó a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Servicios Periciales para iniciar las indagatorias.

Se informó que ya se establecieron líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil del ataque, así como dar con el paradero de los probables responsables.

Este hecho se presentó a pocas horas de que el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, fura asesinado a tiros, semanas después de haber denunciado una agresión armada en carretera y en medio de reportes de que había solicitado protección a autoridades estatales.

Bravo Martínez, de 53 años, gobernaba el municipio bajo las siglas PAN y había participado en las elecciones de 2024 como candidato de la coalición integrada por PAN, PRI y PRD.


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