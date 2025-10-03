Ataca EUA otra embarcación en Venezuela; afirma que traía drogas

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, afirmó que ordenó este viernes un cuarto ataque a una pequeña embarcación en las aguas frente a Venezuela, según una publicación en redes sociales.

Hegseth manifestó en su publicación que "nuestra inteligencia, sin duda, confirmó que esta embarcación estaba traficando narcóticos, las personas a bordo eran narcoterroristas y operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico".

El ataque se produce menos de un día después que se revelara que el presidente Donald Trump declaró a los cárteles de la droga como combatientes ilegales y declaró que Estados Unidos está ahora en un "conflicto armado" con ellos, según un memorando obtenido por The Associated Press.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Según la publicación de Hegseth, el ataque de este viernes por la mañana mató a cuatro hombres, pero no ofreció más detalles sobre quiénes eran o a qué organización pertenecían. Los cuatro ataques han cobrado la vida de 21 personas, según el gobierno de Trump.

En una publicación sobre el primer ataque, Trump afirmó que la embarcación transportaba miembros del cártel Tren de Aragua. Sin embargo, las publicaciones sobre todos los ataques posteriores, incluido el del viernes, no han proporcionado detalles sobre qué organizaciones han sido atacadas.

Trump ha designado a varios cárteles de drogas latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, pero los funcionarios del Pentágono no pudieron proporcionar una lista de las organizaciones terroristas designadas en el centro del conflicto.

El video del ataque publicado en línea mostró una pequeña embarcación moviéndose en aguas abiertas cuando de repente explota, con agua salpicando a su alrededor. A medida que el humo de la explosión se disipa, la embarcación es visible, consumida por las llamas, flotando inmóvil en el agua.

El mes pasado, el ejército de Estados Unidos llevó a cabo otros tres ataques mortales contra embarcaciones en el Caribe que el gobierno acusó de transportar drogas.

Con este ataque, al menos tres de estas operaciones se han llevado a cabo contra embarcaciones que salieron de Venezuela.

Esos ataques se dan en medio de un aumento de las fuerzas marítimas de Estados Unidos en el Caribe, algo que no se había visto en tiempos recientes.

La presencia de la Marina en la región, ocho buques de guerra con más de 5,000 marineros e infantes de marina, ha sido bastante estable durante semanas, según dos funcionarios de defensa que hablaron bajo condición de anonimato para discutir operaciones en curso.

Funcionarios del Pentágono, al ser consultados para obtener más detalles sobre el ataque, remitieron a la AP de nuevo a la publicación de Hegseth en redes sociales.

