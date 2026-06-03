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Internacional

Ataca EUA presunta narcolancha; mueren dos tripulantes

La embarcación navegaba en aguas internacionales del Pacífico, y tras el ataque murieron los dos tripulantes que se encontraban a bordo

  • 03
  • Junio
    2026

Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico que navegaba en aguas internacionales del Pacífico, acción en la que murieron los dos tripulantes que se encontraban a bordo.

De acuerdo con información difundida por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el operativo forma parte del plan "Lanza del Sur", una estrategia militar enfocada en combatir las redes de tráfico de drogas en la región.

La dependencia compartió en su cuenta oficial de X un video en el que se observa el momento en que la lancha es impactada por un proyectil de alta velocidad.

La campaña suma más de 200 fallecidos

Con este nuevo operativo, los dos fallecidos se agregan a las más de 200 personas que han perdido la vida durante los casi diez meses que lleva esta campaña, iniciada en agosto de 2025, según los balances dados a conocer por autoridades estadounidenses y reportes periodísticos.

Durante las últimas semanas, la ofensiva se ha intensificado con ataques en distintos puntos del Caribe y del Pacífico oriental, con un promedio cercano a tres operaciones por semana.

El Gobierno estadounidense sostiene que las embarcaciones atacadas forman parte de organizaciones criminales transnacionales o grupos catalogados como "terroristas", argumento con el que justifica el empleo de fuerza militar en lugar de procedimientos policiales tradicionales.


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