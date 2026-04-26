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Internacional

EUA ataca a presunta lancha con drogas en el Pacifico y mata a 3

El Comando Sur de Estados Unidos destruyó una embarcación ligada al narcotráfico, con este ataque ya van cerca de 186 fallecidos en la región

  • 26
  • Abril
    2026

El más reciente ataque de Estados Unidos en contra de una embarcación acusada de transportar drogas en el este del océano Pacífico dejó tres muertos.

Este nuevo ataque fue dado a conocer por el Comando Sur de EUA.

El ataque forma parte de la campaña del presidente Donald Trump, la cual consiste en destruir embarcaciones presuntamente usadas para el narcotráfico en Latinoamérica.

Tras el ataque de este domingo, el Comando Sur publicó un video en X en que se ve una embarcación desplazándose rápidamente sobre el agua antes que una explosión la dejara envuelta en llamas.

El Comando Sur reiteró declaraciones previas al señalar que había atacado a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

Los ataques comenzaron cuando Estados Unidos incrementaba su mayor presencia militar en la región en generaciones y se produjeron meses antes de la redada de enero que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y se ha declarado no culpable.

Desde que se inició la campaña en septiembre de 2025, al menos 186 personas han muerto.


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