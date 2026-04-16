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Internacional

EUA ataca embarcación por narcotráfico y deja tres muertos

En los últimos días se anunciaron varios ataques de este tipo, mientras el gobierno de Trump mantiene sus agresivas acciones contra los cárteles

  • 16
  • Abril
    2026

Fuerzas militares de Estados Unidos atacaron una embarcación sobre el océano Pacífico, lo que provocó la muerte de al menos tres personas.

De acuerdo con el Pentágono, la agresión contra el buque se perpetró debido a que los tripulantes fallecidos transportaban un presunto cargamento de droga.

"El 15 de abril, por orden del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narco-terroristas varones fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida."

El Comando Sur describió el ataque del miércoles como un “ataque cinético letal contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”. Indicó que la embarcación transitaba por “rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental”.

En los últimos días se anunciaron varios ataques de este tipo, mientras el gobierno de Trump mantiene sus agresivas acciones contra los cárteles en aguas internacionales

Al menos 178 personas han muerto en los ataques desde que el operativo comenzó a principios de septiembre, meses antes de la redada de Estados Unidos en enero que capturó al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro.

 

 

 


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